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Hafızasında kırk bin mısra bulunduran bir şair: Sedat Umran

Dünya hayatı nihayetinde bir oyun ve eğlenceden ibarettir. O halde bu hayatı anlamlandırmak, faydalı işler yapabilmek bizim elimizdedir ve temel gayemizdir. Bazı insanlar hayatlarını belli bir alana hasreder, o alanla alakalı okuyabilecekleri, öğrenebilecekleri her şeye kendilerini verir, toplayabildikleri kadar malzeme toplamaya gayret ederler. Bu kendini adama durumu gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çünkü sanat zorlamayı asla kabul etmez. Zorlama üzerinden ortaya çıkan sanat eseri zamanla değerini yitirir. Sanatsal sezgi insanın her daim içerisindedir ama bunu ortaya çıkaran da sanatsal çabadır. 2013 senesinde aramızdan ayrılan "eşya şairi" Sedat Umran da böyle bir zat idi. Hayatını yalnız geçirmiş, nerdeyse tüm vaktini şiire ayırmış büyük bir münevverimizdi…

Giriş Tarihi: 05.08.2021 16:17 Güncelleme Tarihi: 06.08.2021 11:42
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SEDAT UMRAN KİMDİR?
SEDAT UMRAN KİMDİR?

Sedat Umran'ın sanat anlayışına geçmeden önce hayatı hakkında kısa bir bilgi edinmek onu daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır.

➡ Sedat Umran 1926 yılında Kumkapı'da doğdu. Aslen Islahiyeli bir aileye mensuptur. Çocukluğu ve gençliği İstanbul'un neşeli, sakin sokak, cadde ve sahillerinde geçti. Yetişme tarzı itibariyle İstanbulluluğa dair tüm hasletleri kendi üzerinde topladı. Son eski İstanbul beyefendilerinden sayılan Umran, Haydarpaşa Lisesi mezuniyeti sonrası -başarısız bir İktisat Fakültesi denemesini saymazsak- Alman Dili ve Edebiyatını tercih ederek Almancanın uçsuz denizlerine açıldı. Okulla arası hiçbir dönem iyi olmayan Umran kendisini sanat, edebiyat ve felsefeye adadı. Alman şair ve filozoflarına duyduğu ilgi sebebiyle Almancaya yöneldi ve okulunu bu şekilde bitirebildi.

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BİLGİ NOTU
BİLGİ NOTU

📌 Sedat Umran emekliliğinin başlarında uzunca bir dönem otelde yaşamıştır. O da Nuri Pakdil gibi bir otel insanıdır. Otelde ve yalnız kalabilmek Umran'ın çok hoşuna giden, ruh dünyasını besleyen damarlardır.

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BİR MISRA
BİR MISRA

"Leke aşmaz sınırını,
Kendini bilir,
Durur bütün oturmuşluğuyla;
Dağıtmaz, yaymaz gücünü
Siz dokunmayınca."

➡ Umran bu mısralarda hayatta daima var olan lekeyi kişiselleştirmiş ve dağıtma, güç gibi eylemlerle nitelemiştir. Leke ona göre sınırını bilen, oturan bir varlıktır. İnsanlar dokunmadıkça harekete geçmeyen bir eşyadır.

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SEDAT UMRAN VEFATI
SEDAT UMRAN VEFATI

➡ Sedat Umran belli bir dönem devlet memuriyetinde bulunur. Farklı şehirlerde vakit geçirir ve bu durumdan hiç hoşnut kalmaz. Sonrasında farklı fabrikalarda Almanca mütercimi olarak çalışır. Daha rahat bir çalışma ortamı tesis edince hayatının tamamını şiire adar, sadece fabrikaya gelen Almanca evrakı tercüme eder.

Yalnız kalmak Umran'ın şiirini her daim kuvvetlendiren bir durum olmuştur. Bekâr bir yaşam süren Umran en nihayetinde Darulaceze'ye yerleşir. Sadık sevenleri tarafından ziyaret edilmeye devam eder. 2013'de Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığında bulunmaktadır.

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BİLGİ NOTU
BİLGİ NOTU

📌 Şiire vakit ayıramaması sebebiyle memuriyetten her defasında istifa eder. Memuriyetin kendisine uygun olmadığını düşünerek Almanca mütercimi olarak çalışmaya başlar.

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