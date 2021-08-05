Hafızasında kırk bin mısra bulunduran bir şair: Sedat Umran

➡ Sedat Umran belli bir dönem devlet memuriyetinde bulunur. Farklı şehirlerde vakit geçirir ve bu durumdan hiç hoşnut kalmaz. Sonrasında farklı fabrikalarda Almanca mütercimi olarak çalışır. Daha rahat bir çalışma ortamı tesis edince hayatının tamamını şiire adar, sadece fabrikaya gelen Almanca evrakı tercüme eder.

➡ Yalnız kalmak Umran'ın şiirini her daim kuvvetlendiren bir durum olmuştur. Bekâr bir yaşam süren Umran en nihayetinde Darulaceze'ye yerleşir. Sadık sevenleri tarafından ziyaret edilmeye devam eder. 2013'de Rahmeti Rahman'a kavuşmuştur. Mezarı Zincirlikuyu Mezarlığında bulunmaktadır.