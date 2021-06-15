Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"

Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nda yer alan Necip fazıl Müzesi, torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın tabiriyle Necip Fazıl Hatıra Odası, üstadın kişiliği ve ruhu hakkında bize çok kıymetli bilgiler veriyor.

🔸 Gelin üstadın davasını, maneviyatını, şairliğini eşyaları ve torunlarının dilinden dinleyelim.

Hatıra odası nasıl bir hazırlık sürecinden geçti, neler yaşayarak bu noktaya ulaştı? Üstad'ın birbirinden değerli eşyaları hangi şartlarda, nasıl muhafaza edildi?

🔸 Şeyma Kısakürek Sönmezocak: Aklımızda, gönlümüzde olan daha kapsamlı bir çalışma bu. 2015'te vakfımız kurulduğunda bizim hedefimiz, özellikle Necip Fazıl'ı okumak, anlamak isteyenleri gençleri ve araştırmacılar hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan buluşturmak, Necip Fazıl'a ulaştırmaktı. Hatıra odası da bunun bir parçası… Bu noktada Büyük Doğu Yayınları ve NFKKAV olarak kendi gücümüz neye yetiyorsa oradan başladık. Şükür ki hatıra odamızın yanında çok kıymetli bir araştırma merkezimiz de var. Bu hatıra odası ve araştırma merkezi büyüyecek, daha kapsamlı hale gelip, daha çok kişiye ulaşacak.