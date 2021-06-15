Necip Fazıl'ın şahsi eşyalarının sergilendiği "Hatıra Odası"
Merhaba sevgili Fikriyat okurları... Ne Haber'de bugün manevi değeri çok yüksek olan bir mekandayız. Necip Fazıl'ın çalışma masasından, gözyaşını döktüğü mendiline kadar yer alan şahsi eşyalarının bulunduğu "hatıra odası"nda… Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nda yer alan Necip Fazıl Müzesi, daha doğru tabirle "hatıra odası"nda; Üstad'ın kişiliğini, ruhunu şahsi eşyaları üzerinden okuyabilirsiniz. "Eski Elbiselerin Hafızası" adlı hikayeden alınan ilhamla kurulan bu odada üstadın ceketleri, Neslihan Hanım'ın elbisesi, kızı Ayşe Hanım'ın üzerinde iğneleri duran, prova halindeki ceketi, dikiş makinesi, gibi tüm bu detaylar Üstad ve onun hayatı hakkında çok kıymetli bilgiler veriyor.
Giriş Tarihi: 15.06.2021
16:01
Güncelleme Tarihi: 15.06.2021
16:45
Hatıra odası nasıl bir hazırlık sürecinden geçti?
yer alan Necip fazıl Müzesi, torunu Şeyma Kısakürek Sönmezocak'ın tabiriyle Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı'nda , üstadın kişiliği ve ruhu hakkında bize çok kıymetli bilgiler veriyor. Necip Fazıl Hatıra Odası
🔸 Gelin üstadın davasını, maneviyatını, şairliğini eşyaları ve torunlarının dilinden dinleyelim.
Hatıra odası nasıl bir hazırlık sürecinden geçti, neler yaşayarak bu noktaya ulaştı? Üstad'ın birbirinden değerli eşyaları hangi şartlarda, nasıl muhafaza edildi?
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Aklımızda, gönlümüzde olan daha kapsamlı bir çalışma bu. 2015'te vakfımız kurulduğunda bizim hedefimiz, özellikle Necip Fazıl'ı okumak, anlamak isteyenleri Şeyma Kısakürek Sönmezocak: Hatıra odası da bunun bir parçası… Bu noktada Büyük Doğu Yayınları ve NFKKAV olarak kendi gücümüz neye yetiyorsa oradan başladık. Şükür ki hatıra odamızın yanında çok kıymetli bir araştırma merkezimiz de var. Bu gençleri ve araştırmacılar hiçbir aracıya ihtiyaç duymadan buluşturmak, Necip Fazıl'a ulaştırmaktı. hatıra odası ve araştırma merkezi büyüyecek, daha kapsamlı hale gelip, daha çok kişiye ulaşacak.
Özellikle burada Üstad'ın Müslümana atfettiği
hepsini kendi kullandığı eşyalarında, koltuğunda, şezlongunda, radyosunda, musiki plak koleksiyonunda görebilirler… zarafet, zevk, estetiğin Dolayısıyla Üstad, nasıl bir zarafetten bahsediyor nasıl bir zevk ve estetikten bahsediyor, onu anlamak noktasında burası çok kıymetli…
Eşyalar nasıl muhafaza edildi?
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Bu eşyalar hâlihazırda ailesinin yaşadığı eşyalar… Biz burayı hazırlarken bunlar tabi peyderpey ailesi tarafından bir merkeze toplandı. Şeyma Kısakürek Sönmezocak:
🔸 Biz bu koltuklarda büyüdük bu radyoları kurcalayarak büyüdük.
Buralarda oturuldu buralarda yaşanıldı. Dolayısıyla Necip Fazıl'ın bütün ailesi, ellerinde ne varsa buraya getirdik ve hep birlikte buraya getirdik ve burada topladık. hanımı, çocukları, torunları
🔸 Yavaş yavaş bu vücuda gelene kadar, Büyük Doğu Yayınları ile birlikte hazırladığımız bu merkeze peyderpey toplana toplana vücuda geldi.
Hatıra odasına gelenler nelerle karşılaşacak?
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Burası Üstad'ın şahsî eşyalarından oluşan, onun dekor merakı içinde keskin zevkiyle birleşen, kültürel yapısını ortaya çıkaran bir oda... Şeyma Kısakürek Sönmezocak:
🔸 Buradaki eşyalar, Üstad'ın sağlığı boyunca kullandığı, onun vefatından sonra ailesinin kullandığı, bizlerin büyüdüğü evin dekoru.
Bizlere ait olan ne varsa, onların elinin değdiği, kokusunun sindiği, hepsini buraya getirerek gönüldaşların ziyaretine açtık. Zevcesi, çocukları, torunları …
🔸 Buradaki eşyaların hiçbirini birbirinden ayırt etmek mümkün değil.
🔸 Ama popüler noktada değerlendirecek olursak TRT'de oynayan belgeselinde, özelikle kendisinin oturduğu, sağ kolunu attığı ve hayatından bahsettiği
şezlong…
🔸 Dedesi Mehmet Hilmi Efendi'nin yağlı boya tablosu var.
🔸 Onun dışında
çalışma masası burada, eldiveni, koltukların kıvrımına kadar aslında çok fazla detay var üzerinde düşünülmesi gereken…
🔸 Mobilyalar, şahsi eşyalar, çalışma masasının üzerindeki örtüsünden yanındaki abajurun detaylarına kadar aslında üzerinde düşünülmesi gereken bir nokta barındırıyor burası bir kıymet barındırıyor.