Sultan II. Mustafa'nın Resul-i Ekrem'e sevgisi
Yayınlanma Tarihi: 25.11.2026 10:46
Osmanlıların en bariz, en bilinen hasletlerinden birisi de peygamber sevgisiydi. Tüm şair sultanlar, Alemlerin Sevgilisi'ne (SAV) şiirler yazarak merhamet, rahmet ve şefaat dilenmişlerdi. Resulu Ekrem'in adı daima övülmüş ve O'nun (SAV) adına eserler inşa edilmişti. Ölçülü bir padişah olarak bilinen Sultan II. Mustafa da Hz. Peygamber (SAV) için naat yazmış ve bağışlanmasını talep etmişti.
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Arayış içinde bir padişah
◾ 1664 - 1703 yılları arasında yaşayan Sultan II. Mustafa, imparatorluğun en zor dönemlerinden birinde tahta çıkmış ve Karlofça Antlaşması'nı imzalamıştır.
◾ Alim, hattat, bestekar, musikişinas ve şairlik vasıflarıyla bilinen Sultan II. Mustafa, ölçülü bir padişahtı. Zenta Bozgunu'ndan sonra kendi içine çekilen padişah daha çok sanatla alakadar oldu.
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◾ Bu hemhal olma sürecinde muhtelif dallarda şiirler yazan Sultan, bilhassa Efendimiz'e (SAV) yazdığı naatlar ile sanatsal anlayışının zirvesine ulaştı.
◾ Sizler için Sultan II. Mustafa'nın en bilinen naatı olan " el meded ey fahr-i alem " şiirini günümüz Türkçesi ile beraber yayına hazırladık.