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Arayış içinde bir padişah

◾ 1664 - 1703 yılları arasında yaşayan Sultan II. Mustafa, imparatorluğun en zor dönemlerinden birinde tahta çıkmış ve Karlofça Antlaşması'nı imzalamıştır.

◾ Alim, hattat, bestekar, musikişinas ve şairlik vasıflarıyla bilinen Sultan II. Mustafa, ölçülü bir padişahtı. Zenta Bozgunu'ndan sonra kendi içine çekilen padişah daha çok sanatla alakadar oldu.