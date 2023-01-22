Recep ayının anlamı ve önemi... Recep ayı neden Allah'ın ayı?
Recep ayının anlamı ve önemi... Recep ayı neden Allah'ın ayı?
Üç aylar olarak bilinen zaman diliminin ilk durağı Recep ayı... En kıymetli ay olarak bilinen Ramazan-ı Şerif'e öncülük eden muhterem aydır Recep. Üç aylar, Recep ayının ilk günü olan 23 Ocak Pazartesi başlayacak. Aynı zamanda Haram aylardan biri olan Recep ayı, nafile ibadetlerle dolu bir vakittir. Recep ne demek? Recep ayı faziletli, anlamlı, manalı ve sıklıkla ibadet edilen bir aydır. Üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili'ni de bünyesinde barındıran Recep ayı ne demektir, önemi nedir? Recep ayı neden Allah'ın ayı?
Giriş Tarihi: 22.01.2023
11:51
Güncelleme Tarihi: 23.01.2023
00:52