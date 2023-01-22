Recep ayının anlamı ve önemi... Recep ayı neden Allah'ın ayı?

Recep ayı anlam ve önemi nedir?

🔹 Üç ayların ilki olması hasebiyle Recep ayı dini ve sosyal kültürümüzde çok önemli bir noktadadır. "Şuhur-i Salis" olarak bilinen Üç ayların ilki Recep ayıdır.

🔹 Milletimizin övünç kaynağı olan Osmanlılar, bu değerli ayı Receb-i Şerif olarak anmış ve tarihi kaynaklara da bu şekilde aksettirmişlerdir.