Recep ayı ilk gece namazı, ibadetleri
Üç aylar tüm İslam alemi için büyük ehemmiyeti olan mübarek bir zaman dilimidir. Bu zamanıı en iyi şekilde ihya etmek ise biz Müslümanların görevidir. Peki Recep ayının ilk gecesi hangi ibadetler yapılır? Recep ayı ilk akşamında kılınacak namaza nasıl niyet edilir? Recep ayı namazı kılınışı nasıldır? Recep ayı namazı nedir? Recep ayı ilk gece namazı, ibadetleri...
Giriş Tarihi: 22.01.2023
19:02
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
19:03
RECEP AYI İLK GECE İBADETLERİ
◾ Üç aylar içerisinde Müslümanlara; oruç tutma ve Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir. Bilhassa
"dinin direği" olarak nitelendirilen namaz ibadetini eda etmek gerekir.
◾ Üç aylardan ilki Recep, Şaban ikincisi ve üçüncüsü de Ramazan ayıdır. Bu üç aylardan Recep ayı aslında içerisinde, kaosun, savaşın ve hiçbir kötü davranışın olmadığı haram aylar arasındadır.
Üç aylar ne zaman başlıyor ?
ÜÇ AYLARIN İLKİ
◾ Müslümanlar için büyük önem arz eden üç aylarda Peygamber Efendimiz daha çok ibadet etmiş, ibadetin artırılmasını ve haramlardan sakınılmasını istemiştir.
◾ Üç aylar girdiği zaman Hz. Peygamber (SAV) şöyle dua ederdi;
"Ey Allah'ım (CC) ; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazan'a kavuştur."
◾ Üç ayların ilki olması hasebiyle Recep ayı manevi hayatımız için çok mühim bir noktayı teşkil eder. "Şuhur-i Salis" olarak anılan
Üç ayların ilki, Recep ayıdır.
◾ Tarihimiz boyunca Üç aylar hürmetle ve ehemmiyetle karşılanmış o şekilde de devam edere günümüze
"Üç aylarla" ile ilgili adetlerimiz ulaşmıştur.
Üç ayları idrak etmek
◾ Recep, Şaban ve Ramazan'ı içinde barındıran üç aylar, Regaib gecesiyle başlar. Miraç ve Berat gecesiyle devam eder. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi ile en uç noktaya ulaşır, Ramazan bayramıyla ise taçlanır.
"Şaban, Recep ile Ramazan arasında insanların kendisinden gafil oldukları bir aydır. Hâlbuki o, içerisinde amellerin Allah'a sunulduğu bir aydır."
(Şevkanî, Neylü'l-evtâr, IV, 276)
RECEP KELİME KÖKEN
◾ Recep Ayı, İslam'ın mübarek aylarından biridir.
"Receb" kelimesi sözlükte, "korkmak; saygı duymak" anlamlarını karşılık olan " recb" kökündendir.
◾ Yani,
"Receb" "saygı duyulan ve hürmet edilen bir ay" anlamına gelmektedir.
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Üç ayların ilki olan Recep ayı savaşmanın haram olduğu aylardan kabul edilir.
Üç aylar orucu ne zaman tutulur?