Recep ayı ilk gece namazı, ibadetleri

RECEP AYI İLK GECE İBADETLERİ

◾ Üç aylar içerisinde Müslümanlara; oruç tutma ve Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi nafile ibadetlere yönelmeleri daha çok tavsiye edilir. Bilhassa "dinin direği" olarak nitelendirilen namaz ibadetini eda etmek gerekir.

◾ Üç aylardan ilki Recep, Şaban ikincisi ve üçüncüsü de Ramazan ayıdır. Bu üç aylardan Recep ayı aslında içerisinde, kaosun, savaşın ve hiçbir kötü davranışın olmadığı haram aylar arasındadır.

Üç aylar ne zaman başlıyor?