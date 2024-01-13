Üç ayların önemi ve fazileti
Receb ayı, akabinde Şaban ve sonrasında gelen Ramazan ayı, Müslümanlar arasında Ramazan-ı Şerif'in gelmek üzere olduğunun habercisidir. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 Dini Takvimi'ne göre üç aylar; Receb ayıyla birlikte 12 Ocak 2024 Cuma günü başladı. Müslümanların Ramazana, Recep ayından başlayan bir duyarlılığı söz konusudur. Peki, üç aylar nedir? Üç ayların faziletleri nelerdir? İşte, üç aylar ve faziletleri...
Giriş Tarihi: 15.01.2024
10:18
Üç ayların önemi ve fazileti nedir?
🔸 Üç aylar; Regaip Kandili ile başlayan, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşan, kandillerle bezenmiş bir zaman dilimidir. Bu mübarek dönem, Müslümanları Ramazan bayramıyla
manevi bir yükselişe ve bağışlanmaya ulaştırır.
🔸 Recep ayının ilk
cuma gecesi Regaip Kandili'dir. Aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç kandili, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat kandili, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi ise Kadir gecesidir. İslam dininde yani "üç aylar" Recep, Şaban, Ramazan aylarının içerisinde bulunan kandil geceleri bu aylara verilen ehemmiyeti gösterir.
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Mübarek gecelerle dolu Üç Aylar
🔸 İslam dininde üç aylara önem verilmesinin sebeplerinden biri olan bu aylarda bulunan
kandil geceleridir. Fırsatlar silsilesi olan , yaratılış gayemizi düşünmemiz, Allah (CC) ve yaratılanlarla olan münasebetlerimizi değerlendirmemiz adına Müslümanlara verilen büyük bir nimettir. "üç aylar"
🔸 İnsanların haram ayı olan
Receb ayı ile başlayan süreçte duyarlılık daha da artar, davranışlara dikkat edilir ve sevaplar bolca kazanılır.
🔸 İnsanın ömür sermayesi tükenirken, akıbetimiz olan ölüme hızla koşarken, şu fani olan hayat yolunda, dünyanın ötelere bir hazırlık yeri olduğunu idrak etmek,
ve az zamanda çok kazanma vaktidir üç aylar… asıl ve ebedi olan ahiret yurduna hazırlanmak
🔸 Üç aylar; gündelik hayatın getirdiği karmaşa ve bu kargaşa içerisinde daralan ruhumuzun inşirahı, genişliği, kalplerin huzuru için inananlara gerçek bir fırsat barındırıyor. Ü
ç aylar; arınmak, asıl varılacak yer olan ahiret için hazırlık, geçen Ramazan'dan bu Ramazan'a hangi yanlış eylemlere daha fazla bulandığımızı görmek için tam bir muhasebe dönemi.
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🔸 Tüm mekanlar ve tüm zamanlar Allah'a (CC) aittir. Ancak yaşanılan telaşlar, peşinden koşulan hazlar Yaratıcı ile münasebetleri gözden geçirmeye fırsat bırakmayabilir. Bu
"üç aylar", Müslümanlar için kazançların ve kayıpların gözden geçirildiği zaman ve zemin olur.
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Recep ayı, Ramazan ayına kavuşmadan önce Müslümanların duyarlılıklarını yeniden kazanması, zulümden ve günahtan arınmasını sağlar ve Recep ayında daha çok istiğfara, daha çok arınmaya, daha ziyade tövbeye, paklanmaya yani Ramazan'a varış sürecinde daha çok ağırlıklardan kurtulmaya zemin hazırlar.
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Şaban ayı gelince Müslümanlar bu zamanda nafile oruç tutmaya başlarlar. Şaban ayıyla birlikte reelde Resulullah'ın (SAV) dikkat çeken bir ifadesi vardır. Efendimiz (SAV), "Ramazan dışındaki en faziletli orucun Şabanda tutulan oruç" olduğunu ifade etmiştir.
(Tirmizî, "Zekât", 28)
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