Üç ayların önemi ve fazileti

🔸 Üç aylar; Regaip Kandili ile başlayan, bin aydan hayırlı Kadir Gecesi ile zirveye ulaşan, kandillerle bezenmiş bir zaman dilimidir. Bu mübarek dönem, Müslümanları Ramazan bayramıyla manevi bir yükselişe ve bağışlanmaya ulaştırır.

🔸 Recep ayının ilk cuma gecesi Regaip Kandili'dir. Aynı ayın yirmi yedinci gecesi Miraç kandili, Şaban ayının on beşinci gecesi Berat kandili, Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi ise Kadir gecesidir. İslam dininde "üç aylar" yani Recep, Şaban, Ramazan aylarının içerisinde bulunan kandil geceleri bu aylara verilen ehemmiyeti gösterir.

Kur'an-ı Kerim'de Güzel Ahlakı Öğütleyen Ayetler