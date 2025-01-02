Üç ayların girizgahı Regaip Kandili’nin önemi

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◾ Üç ayların girizgahı ve müminlerin on bir ay hasretini çektiği, Hak aşıklarının iklimi mübarek Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi olan Regaip Kandili ibadethanelerde idrak edilir.

◾ Bu hususta Hazreti Peygamberimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: "Allah'ım! Recep ve Şaban ayını bizim için mübarek eyle ve bizi Ramazan ayına kavuştur"

(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1, 259)