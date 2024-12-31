Regaip Kandili Mesajları 2025! Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

Yayınlanma Tarihi:
Aralık 31, 2024 18:08
Güncelleme Tarihi: Aralık 31, 2024 18:08
Müslümanlar için rahmet, bağışlanma ve tövbe mevsimi olan Üç aylar, kulun kendisini farklı bir solukta hissettiği bir dönemdir. Üç ayların tüm dünyadaki Müslümanlara ilk hediyesi ise kulun Rabbine yakaracağı ve karşısında bağışlanma umacağı Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili'nin ardından mübarek vakitler hızla gelecektir. Bundan dolayı Regaip Kandili en güzel şekilde eda etmek manevi gücümüzü artıracak ve kalplerimizin huzur bulmasına katkı sağlayacaktır. Sizler için Regaip Kandili güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2025 kandil mesajları yazdık. 2025 Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
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Bu mukaddes Regaip gecesinde kurtuluşa eren salih kullardan olmak duasıyla
Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun
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Ya Rabbi
Mukaddes zamanları en güzel şekilde ihya eden kullardan eyle bizi
Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun
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Rabbimiz
Bizleri yarın mahşer gününde amel defterini sağ tarafından alan kullarından eyle
Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun
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Üç ayların rahmet ve bereketinin her yanı sardığı bu güzel saatlerde dualaşmak ümidiyle
Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun
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Ya Rabbi
Bu geceyi bize rağbet ettiğin, sonu kurtuluş olan gecelerden eyle