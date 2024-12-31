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Regaip Kandili Mesajları 2025! Uzun, Resimli, Dualı, Kısa, Hadisli Regaip Kandil Mesajları

Yayınlanma Tarihi: Aralık 31, 2024 18:08 Güncelleme Tarihi: Aralık 31, 2024 18:08

Müslümanlar için rahmet, bağışlanma ve tövbe mevsimi olan Üç aylar, kulun kendisini farklı bir solukta hissettiği bir dönemdir. Üç ayların tüm dünyadaki Müslümanlara ilk hediyesi ise kulun Rabbine yakaracağı ve karşısında bağışlanma umacağı Regaip Kandili'dir. Regaip Kandili'nin ardından mübarek vakitler hızla gelecektir. Bundan dolayı Regaip Kandili en güzel şekilde eda etmek manevi gücümüzü artıracak ve kalplerimizin huzur bulmasına katkı sağlayacaktır. Sizler için Regaip Kandili güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2025 kandil mesajları yazdık. 2025 Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

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Bu mukaddes Regaip gecesinde kurtuluşa eren salih kullardan olmak duasıyla

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

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Ya Rabbi

Mukaddes zamanları en güzel şekilde ihya eden kullardan eyle bizi

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

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Rabbimiz

Bizleri yarın mahşer gününde amel defterini sağ tarafından alan kullarından eyle

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

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Üç ayların rahmet ve bereketinin her yanı sardığı bu güzel saatlerde dualaşmak ümidiyle

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

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Ya Rabbi

Bu geceyi bize rağbet ettiğin, sonu kurtuluş olan gecelerden eyle

Regaip Kandilimiz Mübarek Olsun

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