Regaip Kandili nasıl geçirilmeli?
İslam aleminde manevi bir değer taşıyan Regaib Kandili, büyük bir heyecan ve coşkuyla bekleniyor. Üç ayların başlangıcı olan Receb ayındaki bu mübarek gün, ibadetlerle en faziletli şekilde ifa edilmelidir. 2025'te 2 Ocak Perşembe gününe denk gelen Regaip kandilinde hangi ibadetler yapılmalıdır? Regaib gecesinde hangi namazlar var? Regaip Kandili nasıl geçirilmeli? İşte, Regaip Kandili'nin fazileti...
💠 Mübarek Üç ayların girizgahı, Rabbimizden hakkıyla isteme vaktimiz ve merhamet mevsimine açılan kapı olan bir Regaib gecesine daha erişmenin mutluluğunu ümmet olarak idrak ediyoruz.
💠 Rağbetle istenen şey anlamını taşıyan "Regaib"in sırrı esasında içerisinde saklı. Bu gece müminler evvela Hak Teala'dan (CC) rağbetle ısrarla istemeli...
💠 Regaib gecesi, mübarek merhamet mevsimi Üç aylara hoş geldin demenin en güzel karşılığıdır. Bu mukaddes gece bize rağbetin sadece Allah Teala'ya olması gerektiğini muntazaman hatırlatır.
💠 Regaib gecesinin bize müjdelediği Üç aylar, Müslümanların üzerine rahmet ve bereketin adeta sağanak halinde yağdığı bir rahmet mevsimidir.
💠 Böylesi rahmet ve bereket yüklü bir geceye ulaşmak her kula nasip olmaz. Bu geceleri sanki son defa yaşıyormuşçasına idrak etme zihniyetinde olmamız gerekir.
💠 Bunun en güzel yansımalarından birisi de Regaib gecesini ibadetle bezemektir. Bu minvalde nafile ibadetler ve nafile namazlar kılınmalıdır.
💠 Allah Teala'nın verdiği nimetler için en güzel şükür ifadesi namazdır. Müslümanlar sevinç, üzüntü, korku gibi durumlarda namaz kılarlar. Varılan her secde Hak Teala'yı hatırlatır. Resulullah (SAV) buyurdu: "Namaz dinin direğidir."
(Tirmizi, İman 8)
💠 Zikir, şükür ve tesbih gibi ibadetleri zımnında tutan namaz ibadeti, Hz. Peygamber (SAV) tarafından dini ayakta tutan amel olarak değerlendirilmiştir.
💠 Yüce Allah'ın (CC) kelamı olan Kur'an-ı Kerim'in tilaveti de Regaip Kandili'nde sıklıkla gerçekleştirilir. Zira Kur'an-ı Kerim müminler için hem şifa hem de rahmettir.
💠 Regaip gecesinde Allah'ı (CC) anmak maksadıyla Kur'an-ı Kerim okuyan Müslümanlar, bunu bir ibadet bilinciyle gerçekleştirirler.