Mehmet Emin Ay "namazın önemini" anlattı

Namaz, müminler için en önemli ve en büyük farz ibadetidir. Kelime-i şehadetten sonraki temel ibadettir. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde, namazı kılınız ve zekatı veriniz, buyurulur. Yeryüzünde bir müminin namazı, gök ehli olan meleklerin ibadetine benzeyen en önemli, en değerli ibadettir. Namazın önemini Fikriyat.com'a anlatan Mehmet Emin Ay; "namaz, kulun Rabbinden gelen davetine icabetidir" diyerek, bu icabeti en güzel şekilde yapmanın da kula düşen vazife olduğunu söyledi.

"Şöyle bir beyit var, "Allah'a giden yollar, mescidlerden geçiyor. Mevlâ kullarını secdelerde seçiyor. Her şey saklı şu iki cümlede. Yoktur ölüm, 'Allah, Allah' diyene… Canım kurban olsun başı secdede iki büklüm 'Allah, Allah' diyene…"

Öylesine muazzam bir andır ki, öylesine muazzam bir haldir ki secdede olmak ve secdeyi yaşamak. İslam dininin direği olarak kabul edilen namaz, insana işte bu anı veriyor ve insan secdede Rabbi ile buluşuyor. Namazları düşündüğümüz zaman, birbirini çok seven iki insanın buluşmasında nasıl bir heyecan duyuluyorsa eğer, aslında namaz da çok sevdiği Rabbi ile buluştuğu andır. Ve Rabbinden kendisine verilen randevu zamanıdır. O sebeple kültürümüzde bazen bazılarımızın dilinde olan bir söz var, hiç olmaması gereken ve mümine yakışmayan, "Şu namazı aradan çıkaralım da işimizi yapalım" gibi...

Namaz, aradan çıkarılacak bir iş değildir asla! Namaz, bir kimsenin, bir mü'minin o en güzel anı Rabbi ile yaşaması demektir.

Sevgili Peygamberimizin (sav) hayatına baktığımız zaman, onun namazı adeta yudum yudum içercesine kıldığını görüyoruz. Öylesine büyük bir muhabbetle, aşkla kılıyor ki ayaklarının şiştiğinin farkında bile olmuyor, Peygamberimiz (sav)... Nedir buradaki sır diye düşündüğümüz zaman, miraç sırrını Rabbimiz Teâla, Ümmet-i Muhammed'e namaz olarak hediye etmiştir. Ve yeryüzünde bir mü'minin namazı, gök ehli olan meleklerin ibadetine benzeyen en önemli, en değerli ibadettir. Dolayısıyla bir mümin, hakkını vererek namaz kıldığında göklerdeki meleklerin ibadetlerinin tamamını o kendisi yerine getirmiş olmaktadır. İşte namaz, bu kadar önemlidir ve kulun Rabbinden gelen davetine icabetidir. Bu icabeti en güzel şekilde yapmak da doğrusu kula düşen vazifesidir."

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