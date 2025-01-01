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Regaip Kandili zikirleri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 01, 2025 09:58 Güncelleme Tarihi: Ocak 01, 2025 09:58

Bağışlanma mevsimi Üç ayların içerisindeyiz. Mübarek Üç ayların ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, Üç ayların müjdecisidir. Tazim ve saygı anlamına gelen Receb ayının ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandili, Müslümanlar tarafından her sene büyük bir hürmet ile ihya edilir. Müslümanlara bol bol ihsanda bulunulan Regaip Kandili, arınmak ve rahmete gark olmak için çok büyük bir fırsattır. İşte, Regaip Kandili'nde yapabileceğimiz zikirler...

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Rabbenâ Duaları
Rabbenâ Duaları

Rabbenâ Duaları

◼ Rabbena duaları olarak bilinen zikir, "Rabbimiz! bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizleri ateşin azabından koru" anlamına gelir.

◼ Namaz içerisinde de okunan zikir; bolca dile getirilen ve yapılan bir istiğfar ifadesidir. Bu sebeple Müslümanlar tarafından mübarek gün ve gecelerde kullanılır.

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Rabbena Atina Duası Okunuşu:

"Rabbenâ âtinâ fi'd-dünyâ haseneten ve fi'l-âhireti haseneten vekınâ azâbe'n-nâr, bi rahmetike yâ erhame'r-râhimîn."

Rabbena Atina Duası Anlamı:

"Allah'ım! Bize dünyada iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Bizi Cehennem azabından koru."

Rabbenağfirli Duası okunuşu:

"Rabbenâğfirlî velivâlideyye ve lil-mu'minîne yevme yekûmu'l hisâb."

Rabbenağfirli Duası Türkçe Anlamı:

"Ey Rabbimiz! Herkesin hesaba çekileceği günde beni, ana-babamı ve müminleri bağışla!"

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Regaip Kandili zikirleri

Sübhanallahi velhamdülillahi ve La İlahe İllallahu Vallahu Ekber

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."

(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)

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Hasbunallah ve Ni'melvekîl

◼ Tevekkülün en güzel ifade ediliş şeklidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar

◼ Regaip Kandili'nde fazilet yönünden güçlü olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini söylemek eftaldir.

Okunuşu:

"Hasbünallahu ve Ni'mel Vekîl"

Anlamı:

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir"

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Elhamdülillah
Elhamdülillah

Elhamdülillah

◼ Allah'a hamdolsun anlamına gelen "Elhamdülillah" Müslümanlar tarafından en çok kullanılan hamd, şükür ifadelerinden biridir. Regaip Kandili'nde Yüce Allah'ı (CC) anmak isteyen müminler tarafından bolca zikredilir.

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