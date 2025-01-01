Regaip Kandili zikirleri

1 /12 Rabbenâ Duaları











Rabbenâ Duaları

◼ Rabbena duaları olarak bilinen zikir, "Rabbimiz! bize dünya ve ahirette iyilik ver. Bizleri ateşin azabından koru" anlamına gelir.

◼ Namaz içerisinde de okunan zikir; bolca dile getirilen ve yapılan bir istiğfar ifadesidir. Bu sebeple Müslümanlar tarafından mübarek gün ve gecelerde kullanılır.