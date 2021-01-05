İki hicret sevabı ile müjdelenen kadın sahabi: Esma bint Umeys

Esma bint Umeys, önce Habeşistan'a sonra ise Medine'ye hicret eden sahabilerdendi. Hz. Ömer'in Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin sevap ve fazilet bakımından daha ileride olduğunu söylemesi üzerine itiraz etmiş; Peygamber Efendimiz kendisinin iki hicret sevabı alacağını müjdelemişti. Esma'nın rüya tabirinde yetenekli olduğu, Hz. Ömer'in zaman zaman bu konuda onun görüşünü aldığı, dericilikle uğraştığı nakledilir.