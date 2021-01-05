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İki hicret sevabı ile müjdelenen kadın sahabi: Esma bint Umeys

Esma bint Umeys, önce Habeşistan'a sonra ise Medine'ye hicret eden sahabilerdendi. Hz. Ömer'in Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin sevap ve fazilet bakımından daha ileride olduğunu söylemesi üzerine itiraz etmiş; Peygamber Efendimiz kendisinin iki hicret sevabı alacağını müjdelemişti. Esma'nın rüya tabirinde yetenekli olduğu, Hz. Ömer'in zaman zaman bu konuda onun görüşünü aldığı, dericilikle uğraştığı nakledilir.

Giriş Tarihi: 05.01.2021 10:36 Güncelleme Tarihi: 05.01.2021 17:17
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ESMA BİNT UMEYS KİMDİR?
ESMA BİNT UMEYS KİMDİR?

Esma'nın kardeşlerinden Meymûne bint Hâris, Peygamber Efendimizle, Ümmü'l-Fazl Lübâbe bint Hâris Hz. Abbas'la, Selmâ bint Umeys Hz. Hamza ile evlenmiş; kendisi de tanınmış sahabilerle evlilik yapmıştır.

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HABEŞİSTAN’A HİCRET ETTİ
HABEŞİSTAN’A HİCRET ETTİ

İlk eşi Cafer bin Ebu Talib ile Habeşistan'a hicret eden Esma bint Umeys, Abdullah, Muhammed ve Avn adlı çocuklarını burada dünyaya getirdi.

İbn Hişâm bu çocuklardan sadece Abdullah'ın adını zikreder.

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HİCRET’İN 7. YILINDA MEDİNE’YE GÖÇ ETTİ
HİCRET’İN 7. YILINDA MEDİNE’YE GÖÇ ETTİ

Cafer bin Ebû Tâlib, Mûte Savaşı'nda şehid olunca Hz. Ebû Bekir'le evlendi. Bu evlilikten, Vedâ haccına giderken yolda dünyaya getirdiği Muhammed doğdu.

Hz. Ebû Bekir vefat edince vasiyeti üzerine kendisini Esmâ yıkadı.

Hadisler ile İslam'da kadının yeri ve önemi

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HZ. ÖMER ESMA BİNT UMEYS’E NE SÖYLEMİŞTİ?
HZ. ÖMER ESMA BİNT UMEYS’E NE SÖYLEMİŞTİ?

Esmâ bint Umeys Habeşistan'dan döndüğü günlerde kendisini kızı Hafsa'nın evinde görüp tanıyan Hz. Ömer, Mekke'den Medine'ye hicret edenlerin sevap ve fazilet bakımından daha ileride olduğunu söylemişti.

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İLK HİCRET EDENLERİN FARKI VAR MIYDI?
İLK HİCRET EDENLERİN FARKI VAR MIYDI?

Esmâ, aç olanların Peygamberimiz tarafından doyurulup cahillerin eğitildiğini, kendilerinin ise yurtlarından uzakta başka din mensuplarının arasında yaşamaya mecbur kaldıklarını söylemişti.

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