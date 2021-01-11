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Hidayeti arayan sahabi: Selman-ı Farisi

Selman-ı Farisi hidayet uğruna çok çaba sarf etti. Doğru yolu bulmak amacıyla ailesinden ayrıldı. Hz. Muhammed'e (sav) ulaşmak ve müslüman olmak isterken köle olarak satıldı. Sizler için Selman-ı Farisi'nin hidayet öyküsünü derledik.

Giriş Tarihi: 11.01.2021 17:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2021 19:24
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SELMAN-I FARİSİ KİMDİR?
SELMAN-I FARİSİ KİMDİR?

📌Selman-ı Farisi, günümüzde İran topraklarında bulunan İsfahan şehrinde doğdu. Babası tarafından çok sevilirdi. Mecusilik dinine mensuptu. Babası da Mecusi bir din alimiydi. Selman da babasının yanında Katan'dı. Mecusilik dini için kutsal olan ateşi yakar ve sönmesine izin vermezdi. Babası, Selman-ı Farisi'yi çok sevdiği için yanından ayırmazdı. Onu göremediği zaman, aramaları için birilerini gönderirdi.

📝 Katan: Mecusilik dininde ateş bekçisine denir. Katan, azalan ateşi tekrar tutuşturur ve sönmesine izin vermez.

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BİR KİLİSE GÖRDÜ
BİR KİLİSE GÖRDÜ

📌 Selman-ı Farisi, bir gün babası tarafından işçilerin başında durmak için görevlendirildi. Yolda giderken bir kilise gördü. Orada bulunan insanlara:

- "Bu nedir?" diye sordu. Ona:

- "Bunlar Hristiyanlardır, namaz kılıyorlar."denildi.

📝 Selman-ı Farisi kiliseden içeri girdi. Hristiyanların ibadetleri çok hoşuna gittiği için onları izlemeye başladı ve onların dinini öğrenmeye çalıştı. Hava karardığı için o gün sabaha kadar orada kaldı.

Babası bu arada vaktinde gelmediği için onu aramak için birilerini gönderdi.

Selman-ı Farisi ertesi gün doğrudan babasının yanına gitti. Babası:

- "Neredeydin?" diye sordu. Selman:

- "Hristiyanların yanındaydım, duaları ve namazları hoşuma gitti. Nasıl ibadet ettiklerini izledim."

Babası:

- "Oğlum senin ve atalarının dini daha güzel ve hayırlı." dedi.

Selman:

- "Hayır! Vallahi o din atalarımın dininden daha iyi. Onlar Allah'a ibadet eden, O'na namaz kılan bir toplum. Biz ise ateşe tapıp onu elimizle yakıyoruz. Bırakınca da sönüyor." dedi.

Bu sözlerden sonra Selman-ı Farisi'nin dinini değiştirmesinden korkan babası onu ayağından zincirleyip, hapsetti.

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HİDAYET YOLCULUĞUNA BAŞLADI
HİDAYET YOLCULUĞUNA BAŞLADI

📌 Babası Selman-ı Farisi'yi eve hapsedince, gördüğü hristiyan topluluğuna mektup yolladı. Mektubunda sizin dininizin yayıldığı yer nerededir, diye sordu. Hristiyan topluluğu:

- "Şam'da!" diye, cevap verdi. Selman:

- "Şam'a giden bir kimse olursa bana haber verin." diye tembihte bulundu.

📌 Selman, bir süre daha hapis olarak kaldıktan sonra Şam'dan gelen kimselerin olduğunu öğrendi. Prangalarını çıkarıp, onlara katıldı. Onlarla birlikte Şam'a gelince oradakilere, "Sizin dininizin en üstünü kimdir?" diye sordu. Onlar da, kilisedeki papazı gösterdiler. Selman, Papaz'ın yanına gitti ona şöyle dedi:

"Ben kilisende seninle birlikte kalmaya geldim. Burada seninle birlikte Allah'a kulluk eder, senden iyi şeyler öğrenirim."

Papaz da ona izin verdi.

📝Selman-ı Farisi'nin beraber kaldığı papaz kötü ahlaklı birisiydi. İnsanlardan fakirler için sadaka vermelerini isterdi. Sadaka olarak verilen paraları ise fakirlere vermezdi. Bir süre sonra papaz öldü. Hristiyanlar onun cenazesi için toplandılar. Selman onlara papazın ne yaptığını söyledi. Onlar kanıt isteyince papazın sakladığı paraların yerini gösterdi.

Ölen papazın yerine başka bir papaz kiliseye geldi. Selman-ı Farisi ondan bahsederken şöyle diyordu:

"Vallahi namazını kılan kimselerden ondan daha faziletli, daha çalışkan, dünyadan yüz çeviren kimse görmedim. O zamana kadar ondan daha fazla sevdiğim hiç kimseyi bilmiyorum."

Selman-ı Farisi onunla birlikte yaşarken, yaşlı papazın ölüm vakti gelip çattı. Selman ona:

"Bana ne emredersin, kimin yanına gitmemi emredersin?" diye sordu. Papaz şöyle dedi:

- "Ey oğul! Vallahi Musul'da bulunan bir kişi dışında kimseyi tanımıyorum. Sen ona git. Onu da benim gibi bulacaksın."

Papaz vefat edince Selman-ı Farisi Musul'daki papazın yanına gitti. Oradaki papaz da ölünceye kadar onun yanında kaldı.

📌 Selman-ı Farisi onunla birlikte yaşarken, o yaşlı papazın da ölüm vakti gelip çattı. Selman ona da aynı soruyu sordu. Bu hal üzere Selman-ı Farisi en son Ammuriye'deki bir âbidin yanına gitti. Ammuriye'deki âbidin yanında kaldı ve orada biraz koyun ve sığır sahibi oldu. Yanında kaldığı âbidin de ölüm vakti yaşlandığında Selman-ı Farisi aynı soruyu ona da yöneltti. Âbid ona tanıdığı kimse olmadığını söyledi. Sonra ona yakın bir zamanda çıkacak olan bir peygamberin varlığından bahsetti. Peygamberin Arapların topraklarında çıkacağını söyledi. Peygamber olarak ortaya çıkan kişinin özelliklerini anlattı ve Selman'a oraya gitmesini tavsiye etti.

📝 Selman-ı Farisi ortaya çıkacak olan peygamberi bulmak için bir kervana katılarak onlarla birlikte Arap topraklarına doğru yola çıktı.

Yolda kervan sahipleri onu bir Yahudiye köle olarak sattı. O Yahudi de Selman-ı Farisi'yi Kureyza oğullarından olan bir başka Yahudiye sattı. Bu şekilde Medine'ye gelerek Kureyza oğullarının yanında köle olarak çalışmaya başladı.

Abdullah İbn-i Mesud'tan yol gösterici 12 öğüt

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PEYGAMBERLİK MÜHRÜNÜ GÖRÜNCE MÜSLÜMAN OLDU
PEYGAMBERLİK MÜHRÜNÜ GÖRÜNCE MÜSLÜMAN OLDU

📌 Hz. Muhammed (sav) Mekke'den Medine'ye hicret edip Kûba'ya gelince, Medine'de peygamberin geldiğine dair haberler dolaşmaya başladı. Selman-ı Farisi de bu haberi duyanlar arasındaydı.

Peygamber (sav) Medine'ye geldiğinde O'na hediye olarak yiyecek ikram etti. Bir gün bir cenazeyi uğurluyor iken Peygamberin (sav) sırtındaki peygamberlik mührünü görünce koşarak yanına geldi ve Müslüman oldu. Peygambere Medine'ye geliş hikayesini anlattı. Allah'ın Resulü çok sevindi, onun bu kıssayı ashabına anlatmasını istedi.

Bir süre sonra Allah'ın Resulü Selman'a (r.a.) sahibiyle anlaşmasını özgürlüğünü kazanmasını emretti. O da 300 fidan hurma ağacı dikme şartıyla Yahudi sahibiyle anlaştı. Hurma fidelerini Hz. Muhammed (sav) elleriyle dikti. Bir yıl sonra ağaçlar meyve vermeye başladı.

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HENDEK SAVAŞI
HENDEK SAVAŞI

📌Mekkeli müşriklerin büyük bir ordu ile Medine'ye doğru yola çıkacağı haberi gelince Hz. Muhammed (sav) ashabıyla istişare etmek için onları çağırdı.

Sahabelerden bazıları Medine dışında savaşılması gerektiği görüşünü ortaya atarken bazıları savunma yapılması gerektiği görüşünü öne sürüyordu.

Selman-ı Farisi Allah'ın Resulü'ne şöyle dedi:

- "Ben, Perslerin arasındayken korktuğumuz bir düşman üzerimize geldiğinde şehrin etrafında hendekler kazardık. Böylece şehri savunmak daha kolay olurdu. Düşmandan korunmuş olurduk."

Selman'ın bu görüşünü Hz. Muhammed (sav) ve ashabı kabul etti ve Medine etrafında hendekler kazılmaya başlandı. Müşriklerle yapılan bu savaş İslam tarihinde Hendek savaşı olarak adlandırıldı.

Hendek Savaşı ile ilgli podcastimizi dinlemek için tıklayınız

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