Hidayeti arayan sahabi: Selman-ı Farisi

📌 Babası Selman-ı Farisi'yi eve hapsedince, gördüğü hristiyan topluluğuna mektup yolladı. Mektubunda sizin dininizin yayıldığı yer nerededir, diye sordu. Hristiyan topluluğu:

- "Şam'da!" diye, cevap verdi. Selman:

- "Şam'a giden bir kimse olursa bana haber verin." diye tembihte bulundu.

📌 Selman, bir süre daha hapis olarak kaldıktan sonra Şam'dan gelen kimselerin olduğunu öğrendi. Prangalarını çıkarıp, onlara katıldı. Onlarla birlikte Şam'a gelince oradakilere, "Sizin dininizin en üstünü kimdir?" diye sordu. Onlar da, kilisedeki papazı gösterdiler. Selman, Papaz'ın yanına gitti ona şöyle dedi:

"Ben kilisende seninle birlikte kalmaya geldim. Burada seninle birlikte Allah'a kulluk eder, senden iyi şeyler öğrenirim."

Papaz da ona izin verdi.

📝Selman-ı Farisi'nin beraber kaldığı papaz kötü ahlaklı birisiydi. İnsanlardan fakirler için sadaka vermelerini isterdi. Sadaka olarak verilen paraları ise fakirlere vermezdi. Bir süre sonra papaz öldü. Hristiyanlar onun cenazesi için toplandılar. Selman onlara papazın ne yaptığını söyledi. Onlar kanıt isteyince papazın sakladığı paraların yerini gösterdi.

Ölen papazın yerine başka bir papaz kiliseye geldi. Selman-ı Farisi ondan bahsederken şöyle diyordu:

"Vallahi namazını kılan kimselerden ondan daha faziletli, daha çalışkan, dünyadan yüz çeviren kimse görmedim. O zamana kadar ondan daha fazla sevdiğim hiç kimseyi bilmiyorum."

Selman-ı Farisi onunla birlikte yaşarken, yaşlı papazın ölüm vakti gelip çattı. Selman ona:

"Bana ne emredersin, kimin yanına gitmemi emredersin?" diye sordu. Papaz şöyle dedi:

- "Ey oğul! Vallahi Musul'da bulunan bir kişi dışında kimseyi tanımıyorum. Sen ona git. Onu da benim gibi bulacaksın."

Papaz vefat edince Selman-ı Farisi Musul'daki papazın yanına gitti. Oradaki papaz da ölünceye kadar onun yanında kaldı.

📌 Selman-ı Farisi onunla birlikte yaşarken, o yaşlı papazın da ölüm vakti gelip çattı. Selman ona da aynı soruyu sordu. Bu hal üzere Selman-ı Farisi en son Ammuriye'deki bir âbidin yanına gitti. Ammuriye'deki âbidin yanında kaldı ve orada biraz koyun ve sığır sahibi oldu. Yanında kaldığı âbidin de ölüm vakti yaşlandığında Selman-ı Farisi aynı soruyu ona da yöneltti. Âbid ona tanıdığı kimse olmadığını söyledi. Sonra ona yakın bir zamanda çıkacak olan bir peygamberin varlığından bahsetti. Peygamberin Arapların topraklarında çıkacağını söyledi. Peygamber olarak ortaya çıkan kişinin özelliklerini anlattı ve Selman'a oraya gitmesini tavsiye etti.

📝 Selman-ı Farisi ortaya çıkacak olan peygamberi bulmak için bir kervana katılarak onlarla birlikte Arap topraklarına doğru yola çıktı.

Yolda kervan sahipleri onu bir Yahudiye köle olarak sattı. O Yahudi de Selman-ı Farisi'yi Kureyza oğullarından olan bir başka Yahudiye sattı. Bu şekilde Medine'ye gelerek Kureyza oğullarının yanında köle olarak çalışmaya başladı.

Abdullah İbn-i Mesud'tan yol gösterici 12 öğüt