Ümmetin hakimi: Ebu Derda kimdir?

📌 Ebu Derda (r.a.) ailesi içinde en son Müslüman olan kişiydi. Evinde bulunan putuna son derece bağlıydı. Abdullah İbn-i Revaha onu İslam'a davet ediyor o ise reddediyordu.

Bir gün evinden çıktığı sırada Abdullah İbn-i Revaha gizlice Ebu Derda'nın evine girdi. Onun putunun olduğu odaya geldi ve putu parçaladı.

Ebu Derda eve gelip putun paramparça olduğunu görünce çok sinirlendi. Daha sonra kendi kendine düşünüp şöyle dedi:

➡ "Eğer bu putun bir faydası olsaydı kendisini korurdu."

Evinden çıkıp Resulullah'ın yanına gelip Müslüman oldu. Abdullah İbn-i Revaha da oradaydı.

İslam'ın şairi Abdullah İbn-i Revaha kimdir?