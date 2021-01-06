İslam'ın şairi Abdullah İbn-i Revaha kimdir?

📌Abdullah İbn-i Revaha Medine'li bir sahabidir. Hazreç kabilesinden Revaha b. Sa'lebe'nin oğludur. Ebu Ravaha ve Ebu Amr diye çağrılıyordu. Hicretten sonra doğan ilk çocuk olan Numan b. Beşir'in dayısıdır. Kız kardeşinin adı Amre binti Revaha'dır. Sahabe arasında okuma-yazma bilen nadir kimselerden biridir. İyi bir hatip ve şairdir. Cesaret sahibi, yiğitliğe önem veren, dinine düşkün bir kimsedir. Kur'an'dan ahiret hayatı ile ilgili ayetleri hatırlayınca ağlardı.

📝Abdullah İbn-i Revaha İslamiyetin ilk zamanlarında Müslüman oldu. Birinci ve İkinci Akabe biatında hazır bulundu. Hz. Muhammed'e (sav) biat eden Hazrec kabilesinin nakibi oldu. Müslümanlar Medine'ye hicret edince Peygamberimiz Abdullah İbn-i Revaha ve Hz. Bilal'i kardeş kıldı.

Nakib: Bir cemaatin büyüğü, bir kavim veya kabilede başkan veya başkan vekili olan kimseye denir.

Peygamberimizin iltifatına mazhar olan 3 sahabe