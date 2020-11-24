Ebu Derda'dan yol gösterici 14 öğüt
Ebu Derda (r.a.) tefsir, hadis, fıkıh, kıraat konularında ashabın en ileri gelenlerinden biriydi. Bildiklerini söylemekten çekinmezdi. İnsanın bildikleri ile amel etmesini söyler, ilim öğrenmeye ve salih ameller işlemeye çok önem verirdi. Sizler için Ebu Derda (r.a.)'ın öğütlerini derledik.
Giriş Tarihi: 24.11.2020
16:35
Dünyada sahip olduğun her şey senden önce başkalarına aitti. Senden sonra yine başkalarının olacak. Yaptıklarından sadece ahiret için olanların sana faydası vardır.
Kul Allah'a itaat ederse, Allah onu sever, Allah sevdiğini yarattıklarına da sevdirir. Kul Allah'a asi olursa Allah ona buğzeder. Allah o kuluna buğzettiği zaman, diğer yaratıklara da ona buğzettirir.
Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet ediniz. Kendinizi ölülerden farz ediniz. Bilmiş olunuz ki, size yetecek kadar olan az, sizi doğru yoldan çıkaracak olan çoktan daha hayırlıdır. Şunu da biliniz ki, iyilikler kaybolmaz, kötülükler de unutulmaz.
Müminlerin emiri Hz. Ömer'den öğütler
Her zaman hayrı arayın. Allah'ın rahmetine ve lütfuna yaklaşmaya çalışın. Çünkü, rahmetine nail olunarak Allah'a yaklaşılır. Onu kullarından dilediklerine verir. Allah'tan ayıplarınızı örtmesini ve korkularınızdan emin kılmasını isteyiniz.
Kardeşim, hesaptan da korkmazsak kıyamette bize kim yardım edebilir.