Ebu Derda'dan yol gösterici 14 öğüt

Allah'ı görüyormuşçasına ona ibadet ediniz. Kendinizi ölülerden farz ediniz. Bilmiş olunuz ki, size yetecek kadar olan az, sizi doğru yoldan çıkaracak olan çoktan daha hayırlıdır. Şunu da biliniz ki, iyilikler kaybolmaz, kötülükler de unutulmaz.

Müminlerin emiri Hz. Ömer'den öğütler