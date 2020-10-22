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Müminlerin emiri Hz. Ömer'den öğütler

İslam'ın ikinci halifesi "emirü'l mü'minin" Hz. Ömer, tüm dünya için adaletin kapısıydı. Cesareti ile İslam dinini güçlendirdi. Uzun boyu, sert mizacı ve güçlü fizik yapısının yanında iyi bir konuşmacıydı. Gerçekleştirdiği fetihlerle birçok toprak ve kabileyi İslam'a kazandırdı. Peygamberimiz Hz. Ömer'e "hak ile batılı ayıran" anlamındaki 'Faruk' lakabını vermişti. Sizler için adaletin yeryüzündeki temsilcisi Hz. Ömer'den, yol gösterici öğütler derledik.

Giriş Tarihi: 22.10.2020 13:38 Güncelleme Tarihi: 22.10.2020 16:18
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"Çok gülenin heybeti azalır. Şakacı olanlar bu yüzden hafife alınırlar. Çok konuşanlar çok hata yaparlar, çok hata yapanların hayası azalır. Hayası azalanın takvası azalır. Takvası azalanın da kalbi ölür."

Emirü'l Mü'minin: Hz. Ömer

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"Allah'tan korkanlar, öfkelerini yener, başkalarından intikam almaya kalkmazlar. Allah'a muhalefet etmekten sakınanlar istedikleri günahları işlemezler. Eğer kıyamet günü olmasaydı, dünya bu gördüğünüzden daha bir başka olurdu."

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"Hikmet yaşta değildir. O Allah'ın bir lütfudur. Allah onu dilediğine verir. Adi, bayağı işlerle uğraşmaktan ve hoş karşılanmayan davranışlardan sakın."

Hz. Ali kimdir? Hz. Ali ne zaman, nasıl öldü?

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"Kur'an'ı öğrenin ki, onunla tanınasınız. Kur'an'la amel edin ki, Kur'an ehlinden olasınız. Allah'a isyan olan işlerde amire itaat gerekmez. Bilmiş olun ki, doğru söz ve şan şeref eceli yaklaştırmadığı gibi Allah tarafından verilen rızkı da uzaklaştırmaz. Yine bilmiş olun ki, kulla rızık arasında bir perde vardır. Eğer kul sabrederse rızık ona gelir, acele ederse perdeyi yırtar ve rızkına ulaşamaz."

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"Düşmanlarından uzak dur, güvenmediğin arkadaşlarından sakın. Güvenilen arkadaş ise sadece Allah'tan korkanlardır."

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