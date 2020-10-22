Müminlerin emiri Hz. Ömer'den öğütler

İslam'ın ikinci halifesi "emirü'l mü'minin" Hz. Ömer, tüm dünya için adaletin kapısıydı. Cesareti ile İslam dinini güçlendirdi. Uzun boyu, sert mizacı ve güçlü fizik yapısının yanında iyi bir konuşmacıydı. Gerçekleştirdiği fetihlerle birçok toprak ve kabileyi İslam'a kazandırdı. Peygamberimiz Hz. Ömer'e "hak ile batılı ayıran" anlamındaki 'Faruk' lakabını vermişti. Sizler için adaletin yeryüzündeki temsilcisi Hz. Ömer'den, yol gösterici öğütler derledik.
Giriş Tarihi: 22.10.2020
13:38
Güncelleme Tarihi: 22.10.2020
16:18