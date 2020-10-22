Müminlerin emiri Hz. Ömer'den öğütler

"Kur'an'ı öğrenin ki, onunla tanınasınız. Kur'an'la amel edin ki, Kur'an ehlinden olasınız. Allah'a isyan olan işlerde amire itaat gerekmez. Bilmiş olun ki, doğru söz ve şan şeref eceli yaklaştırmadığı gibi Allah tarafından verilen rızkı da uzaklaştırmaz. Yine bilmiş olun ki, kulla rızık arasında bir perde vardır. Eğer kul sabrederse rızık ona gelir, acele ederse perdeyi yırtar ve rızkına ulaşamaz."