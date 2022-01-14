Taşlıcalı Yahya’nın şiirleri

Şol cefâ taşı ki senden irişür kat kat bana

La'lden kıymetlidür ey hâce-i behcet bana

Günümüz Türkçesiyle

"Senden bana kat kat gelen şu cefa

Ey güler yüzlü hoca mücevherden daha değerli"

Taşlıcalı Yahyâ

(x) 🔍 Bilgi Notu:

Yavuz Sultan Selim'in İran ve Mısır seferlerine katılan Taşlıcalı, saray çevresinde tanınan bir şair oldu.

📌 Cefa eski şiirde cevr kelimesi ile bir terkip halinde kullanılır. Cevr-u cefa sevgilinin aşığa ettiği eziyetler ve nazları ifade etmek için kullanılır. Âşık cefadan şikâyet etmez çünkü cefa, bir tür imtihandır. Bu imtihanın sonunda aşığın gerçek bir âşık olup olmadığı ortaya çıkar. Ayrıca şikâyet şair ve âşık için sevgiye dair bir sadakatsizliktir. Cevr-u cefaya sabretmek bir nevi üstünlük, nefsi terbiye etme hali olarak görülür.

10 Padişah'tan 10 Şiir