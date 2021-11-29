Şiir sözlüğü

📌 Her şairin kendine has bir dili ve sanat dünyası vardır. Şair, metni içerisinde bu anlayışı farklı bir şekilde ifade eder. Bu ifade biçimine imge denir. İmge bir kelime, kelime grubu ve yönlendirici bir işaret olabilir. İmgesiz bir şiir metni düşünülemez. Şair iç ve dış dünyasından etkilenen ve bu etkinin uzun süre tesiri altında kalan ruh adamıdır. Bu husus şiirdeki imgeleri güçlendirir.

📌 Sezai Karakoç şiirinde öne çıkan imgeler; aşk, hürriyet ve dava iken İsmet Özel şiirinde öne çıkan imge ölümdür. Çünkü yaşantı ve şahsilik imgeyi birinci elden etkiler.

(x) 🔍 Bilgi Notu:

"İstanbul damla damla içimde birikti

Mermer tozu gelip gelip içimde oluştu bir şehir

Bu yeryüzünden ve gökyüzünden ötedeki şehirdir"

Sezai Karakoç'un bu şiirinde İstanbul imgesi öne çıkar.

Şiirsel imge ve yaratıcıya ait bir sezgi