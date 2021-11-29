Şiir sözlüğü

➡ Ninni
↪ Çocuklar için okunan ezgili şiirlerdir.
"Dandini dandini danalı bebek
Elleri kolları kınalı bebek
Benim de yavrum cicili bebek
Uyusun da büyüsün ninni..."
➡ Ağıt
↪ Vefat eden kişinin arkasından söylenen acılı, türkü formundaki eserlerdir.
"Arda boylarında kırmızı erik
Halime'nin ardında on yedi belik
Ah anneciğim ah anneciğim yaktın ya beni
Şu genç yaşta denizlere attın ya beni"
Âşık Edebiyatı Nazım Biçimleri
➡ Koşma
↪ Âşık tazının en sevilen çeşitidir. Hece ölçüsünün on birli kalıbı ile yazılır.
"Şu yalan dünyaya geldim geleli
Severim kır atı bir de güzeli
Değip on beşime kendim bileli
Severim kır atı bir de güzeli"
Dadaloğlu
➡ Semai
↪ İşitilen şiir anlamına gelen semai daha çok Karacaoğlan'ın eser verdiği bir nazım şeklidir. Aşk, tabiat gibi konulara odaklanan semaide sekizli hece ölçüsü kullanılır.
"İncecikten bir kar yağar
Tozar Elif Elif diye
Deli gönül abdal olmuş
Gezer Elif Elif diye"
Karacaoğlan
10 Maddede Kemalettin Tuğcu