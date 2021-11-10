10 Maddede Kemalettin Tuğcu

Her yazarın kırılma noktaları ve farklı yönelişlere saptığı patikaları olmuştur. Bu minvalde Kemalettin Tuğcu'nun yazarlık serüveni ana hatları ile üç dönemde incelenir. Bunlar;

➡ 1930'a kadar ön hazırlık dönemi.

➡ 1931-1955 arası daha çok yetişkinler için eserler hazırladığı dönem.

➡ 1955'den vefatına kadar olan sadece çocuk romanları yazdığı en verimli dönemi.

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