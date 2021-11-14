İstanbul’da bulunan Yazma Eserler Kütüphaneleri

📌 Maddi imkânsızlıklar sebebiyle bir ve iki numaralı Süleymaniye medreselerinin bir araya getirilmesi ile 1918 yılında kurulmuştur. İrili ufaklı şahsi kütüphane ve koleksiyonların katılması ile büyüyen Kütüphane bugün, Türkiye'nin en büyük yazma eser kütüphanesidir.

📌 Zaman içerisinde İstanbul'dan ve tüm Osmanlı coğrafyasından koleksiyonların katılması ile büyüyen kütüphanede 152 ayrı koleksiyon bulunmaktadır. Bu koleksiyonlardan bazıları;

➡ Fatih Sultan Mehmed Han koleksiyonu

➡ Ali Nihat Tarlan koleksiyonu

➡ Ayasofya Camii koleksiyonu

➡ Fuat Sezgin koleksiyonu

➡ Nuri Arlasez koleksiyonu

➡ Kılıç Ali Paşa koleksiyonu

➡ Hidiv İsmail Paşa koleksiyonu

📚 Kütüphane, ülkemizin en zengin kitap koleksiyonuna sahiptir. 101.451 el yazması eser ve 78034 basma eser Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesi koleksiyonuna dâhildir. Tüm dünyadan araştırmacılar bu eserleri incelemektedir.

⚪ Osmanlı Devleti yüzyıllar boyunca ilim ve irfan ocağını harlayan bir zihniyette olmuştur. Milletimizin ilim namına yapıp biriktirdikleri Süleymaniye Yazma Eser Kütüphanesinde meraklılarını beklemektedir.

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