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Ali Emiri'nin kitap sevgisi

Hayatını kitaplara ve milli kültürümüze adayan Ali Emiri Efendi, yılmaz bir kültür savaşçısı ve medeniyetimizin önemli bir muhafızıydı. Eşsiz el yazmalarının da bulunduğu kütüphanesini milletimize bağışlayan bu büyük isim anıldığında akla hemen kitaplar gelirdi. Öyle ki Ali Emiri Efendi kitaplara karşı eşsiz sevgisini dile getirdiği bir şiir dahi kaleme almıştı. Sizler için bu şiiri araştırdık.

Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 10:47
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Ali Emiri’nin kitap sevgisi

➡ İsmi edebiyat mahfillerinde sıkça dillendirilen, bir medeniyet fedaisi Ali Emiri Efendi; topladığı nadir eserler, hayatını adadığı kitaplar ile tanınır.

➡ Ömrünü kitaplara adayan Ali Emiri, Fatih'te bulunan Feyzullah Efendi Medresesi'nde şahsi kütüphanesini oluşturur. İlerleyen süreçte kuruluşuna ön ayaklık edeceği Millet Kütüphanesi'ne bütün kitaplarını bağışlar.

Milli kütüphaneyi kurmak için bir serveti reddetti!

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▪ Yaklaşık 16.000 kitaptan oluşan bu kütüphane bünyesinde başka bir kütüphanede olmayan birçok yazma eser vardır. Kaşgarlı Mahmud'un dillere destan sözlüğü Divanü Lügati't-Türk de Ali Emiri'nin bularak ilim dünyasına kazandırdığı kitaplar arasındadır.

▪ Gerçek manada bir kitapsever olan Ali Emiri Efendi'nin kitaplara karşı sevgisi elbette sadece toplamak ve okumakla sınırlı değildir. Ali Emiri, kitap sevgisini dile getirdiği bir şiir de kaleme almıştır. Bu şiiri günümüz Türkçesi ile beraber sizler için alıntıladık.

Ali Emîrî Efendi divanından alıntılar

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Sine- i şevkimde bir hırz- i mübinimdir kitab
Dide- i endişede nur- ı yakînimdir kitâb

Ali Emiri

Günümüz Türkçesiyle

Kitap, neşeli sinemde hayırla şerri ayıran sığınağımdır

Düşünceli gözlerimde bilgimin nurudur kitap

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Kalbgâhım merci - i feyz- i necatım rehberim
Destgîrim mürşid- i hikmet karînimdir kitâb

Ali Emiri

Günümüz Türkçesiyle

Can evim, kurtuluşumun bereketli yeri, rehberim,

Yardımcım, hikmet mürşidim, yakınımdır kitap

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Yadgârıdır birer şems- i zekânın her biri
Nurdan bir alem- i feyz- i aferinimdir kitâb

Ali Emiri

Günümüz Türkçesiyle

Her biri, zekâ güneşinin yadigarıdır

Kitap nurdan bir feyz âlemi oluşturan bir varlıktır

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