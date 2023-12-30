Ali Emiri'nin kitap sevgisi
Hayatını kitaplara ve milli kültürümüze adayan Ali Emiri Efendi, yılmaz bir kültür savaşçısı ve medeniyetimizin önemli bir muhafızıydı. Eşsiz el yazmalarının da bulunduğu kütüphanesini milletimize bağışlayan bu büyük isim anıldığında akla hemen kitaplar gelirdi. Öyle ki Ali Emiri Efendi kitaplara karşı eşsiz sevgisini dile getirdiği bir şiir dahi kaleme almıştı. Sizler için bu şiiri araştırdık.
Giriş Tarihi: 30.12.2023
10:27
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
10:47
➡ İsmi edebiyat mahfillerinde sıkça dillendirilen,
bir medeniyet fedaisi Ali Emiri Efendi; topladığı nadir eserler, hayatını adadığı kitaplar ile tanınır.
➡ Ömrünü kitaplara adayan Ali Emiri,
Fatih'te bulunan Feyzullah Efendi Medresesi'nde şahsi kütüphanesini oluşturur. İlerleyen süreçte kuruluşuna ön ayaklık edeceği Millet Kütüphanesi'ne bütün kitaplarını bağışlar.
Milli kütüphaneyi kurmak için bir serveti reddetti!
▪ Yaklaşık
16.000 kitaptan oluşan bu kütüphane bünyesinde başka bir kütüphanede olmayan birçok yazma eser vardır. Kaşgarlı Mahmud'un dillere destan sözlüğü bularak ilim dünyasına kazandırdığı Divanü Lügati't-Türk de Ali Emiri'nin kitaplar arasındadır.
▪ Gerçek manada bir
kitapsever olan Ali Emiri Efendi'nin kitaplara karşı sevgisi elbette sadece toplamak ve okumakla sınırlı değildir. Ali Emiri, kitap sevgisini dile getirdiği bir şiir de kaleme almıştır. Bu şiiri günümüz Türkçesi ile beraber sizler için alıntıladık.
Ali Emîrî Efendi divanından alıntılar
Sine- i şevkimde bir hırz- i mübinimdir kitab Dide- i endişede nur- ı yakînimdir kitâb
Ali Emiri
Günümüz Türkçesiyle
Kitap, neşeli sinemde hayırla şerri ayıran sığınağımdır
Düşünceli gözlerimde bilgimin nurudur kitap
Kalbgâhım merci - i feyz- i necatım rehberim Destgîrim mürşid- i hikmet karînimdir kitâb
Ali Emiri
Günümüz Türkçesiyle
Can evim, kurtuluşumun bereketli yeri, rehberim,
Yardımcım, hikmet mürşidim, yakınımdır kitap
Yadgârıdır birer şems- i zekânın her biri Nurdan bir alem- i feyz- i aferinimdir kitâb
Ali Emiri
Günümüz Türkçesiyle
Her biri, zekâ güneşinin yadigarıdır
Kitap nurdan bir feyz âlemi oluşturan bir varlıktır