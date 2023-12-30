Ali Emiri’nin kitap sevgisi

▪ Yaklaşık 16.000 kitaptan oluşan bu kütüphane bünyesinde başka bir kütüphanede olmayan birçok yazma eser vardır. Kaşgarlı Mahmud'un dillere destan sözlüğü Divanü Lügati't-Türk de Ali Emiri'nin bularak ilim dünyasına kazandırdığı kitaplar arasındadır.

▪ Gerçek manada bir kitapsever olan Ali Emiri Efendi'nin kitaplara karşı sevgisi elbette sadece toplamak ve okumakla sınırlı değildir. Ali Emiri, kitap sevgisini dile getirdiği bir şiir de kaleme almıştır. Bu şiiri günümüz Türkçesi ile beraber sizler için alıntıladık.

Ali Emîrî Efendi divanından alıntılar