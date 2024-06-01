Osmanlı'nın şehzade okulu: Şehzadegan Mektebi

◼ Bir şehzade doğduğu andan itibaren Osmanlı tahtı için adaydı. Bunun bir sonucu olarak henüz yürümeye dahi başlamadan eğitim almaya başlardı.

◼ Biraz büyüdüklerinde ise her şehzade saray içerisinde bulunan Şehzadegan Mektebi'ne giderdi. Bu mekteb, Topkapı Sarayı'nda Harem bölümündeydi.