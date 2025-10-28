İrfan türkülerimiz

1 /10













◾ Güneşin yükseldiği yer olarak bilinen Anadolu coğrafyası, pek çok kültürün harmanlandığı, toplumların etkileşime girdiği ve ortaya medeniyetler çıkardıkları bir bölge oldu.

◾ Tarih boyunca uygarlıkların doğduğu, büyüdüğü ve tarihe karıştığı Anadolu coğrafyası böylece irfan kültürümüzün mayalandığı özel bir mekan olmuştu.

İBN HALDUN'UN DÜŞÜNCESİNDE MUSİKİ