Hindistan'daki Türk İmparatorluğu Babürlüler hakkında az bilinenler

Dinlediği efsaneler neticesinde tarihe merak salan Babür, Timur'un tarihini bularak okumaya başladı. Atasının tarihinden ve yaptıklarından çok etkilenen Babür için bu okumalar bir dönüm noktası olmuş ve Hindistan'ı ele geçirmeyi aklına koymuştu.

📌Babür, Timur'un kitabını kendisine bir ülkü edinmişti. Daha önce beş kez Hindistan'a sefer düzenlemiş olan Babür, altıncı seferinde Hindistan'ın en güçlü lideri Delhi Sultanı, İbrahim Ludî'yi mağlubiyete uğratarak Hindistan'daki hakimiyetini başlatmıştı.

📌1526 yılında Panipat yakınlarındaki savaşta galip gelerek Agra ve Delhi şehirlerine hakim oldu. Böylece 1526'da Delhi Sultanlığı'na son vererek günümüzdeki Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzeyini kapsayan topraklar üzerinde Babür İmparatorluğu'nu kurdu.