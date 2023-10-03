Kadim bir meslek: Sadekârlık

SADEKÂRLIK NEDİR?

🔸 Sadekârlık, terim olarak yalnız kıymetli madenleri kapsamına alan bir kelimedir. Birtakım teknik bilgiler, el becerisi ve estetik anlayışın bir araya gelmesi ile kıymetli maden ve taşlardan ziynet eşyası imal etme sanatıdır.

🔸 Sadekâr, aslında altın ve gümüş gibi kıymetli metallerden yapılan mücevherin sade kısmını yani montürünü, el becerisini kullanarak titiz bir şekilde oluşturan kişidir. Sadekârlık mesleği, kuyumculuğun omurgası olarak tanımlanır.