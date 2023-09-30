İstanbul'un devletli güzergahı: Divanyolu

DİVANYOLU'NUN TARİHİ

🔸 Tarihi, konumu ve yapıları ile her dönemin gözde şehirlerden olan İstanbul'un ana akslarından biri Divanyolu'dur. Ayasofya'dan başlayarak Beyazıt'a kadar uzanan bu güzergah, tarih boyunca şehrin önemli anayollarından olmuştur.

🔸 Bizans Dönemi'nde Mese Yolu olarak adlandırılan İmparator Caddesi'nin bir bölümünü oluşturur. Bu yol, Ayasofya'nın önünden başlayarak Laleli civarına iner, Edirnekapı ve Yedikule istikametine doğru meyillenir. Günümüze ulaşan Bizans yapılarının önemli bir kısmı da bu hat üzerindedir.

İstanbul'un tarihi yapılarıyla ilgili rivayetler