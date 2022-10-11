İstanbul'un tarihi yapılarıyla ilgili rivayetler
İstanbul'da Bizans ile Osmanlı dönemi arasında inşa edilen yapıların birçoğu rivayetlere konu oldu. Ayasofya Camii'nden Kız Kulesi'ne, Burmalı Sütun'dan Moğlova Kemeri'ne kadar birçok eserin yapılışı ve işlevleri konusunda ilginç öyküler nesilller boyunca dilden dile aktarıldı. İşte her köşesi tarihi zenginliklerle dolu İstanbul'da yer alan bazı eserler hakkındaki rivayetler….
Giriş Tarihi: 11.10.2022
11:21
Güncelleme Tarihi: 11.10.2022
11:43
Burmalı Sütun
🔸 Bu sütunun
Delf Mabedi'nin kazan ayağı olduğu söylenir. Burmalı sütunun aslında birbirine dolanmış yılan heykelleri olduğu ve bulunduğu alanı yılanlardan koruduğu anlatılır.
🔸 Bizans döneminde Hipodrom'a (Sultanahmet Medyanı)
dikilen bu sütunun yılan başları kırıldıktan sonra gücünün kalmayışı yüzünden İstanbul'u yılanların bastığı söylenir. Sütun bugün kırık olarak Sultanahmet Meydanı'nda yer alır
⬜
Hipodrom nedir?
Hipodrom, tarihte ilk olarak Antik Yunan ve Roma medeniyetlerinde görülen, atlı sporların yapıldığı stadyum, koşu yolu. Bizans İmparatorluğu döneminde Konstantinopolis'teki Hipodrom, Osmanlı İmparatorluğu zamanında Atmeydanı olarak adlandırıldı.
İstanbul'un dikili ''gizemleri''
Kız Kulesi
🔸 Bu kulenin, sevgilisi
Hero'ya kavuşmak için Lenadros'un denizde boğulduğu yere kurulduğu rivayet edilir. Yıllar sonra Bizans İmparatorlarından biri tahtını bırakacağı biricik kızının, yılan ısırığı ile öleceğinin söylenmesi üzerine bu kuleyi onarıp veliahtını oraya yerleştirir.
🔸 Sonraki yıllarda, bir köylü imparatora sepetle üzüm getirir. Kral,
çok beğendiği üzümleri kuledeki kızına yollar. Ancak üzüm sepetine gizlenmiş olan yılan, kızı sokup öldürür. Bu yapının isminin, prensesin anısına Kız Kulesi olarak kaldığı anlatılır.
İstanbul'un yedi kulesi ve ilginç öyküleri
Mağlova Kemeri
🔸 İlginç rivayetlerden biri de günümüzde bir bölümü Alibey Barajı'nın suları altında kalan
Mimar Sinan yapısı Mağlova Kemeri'nin öyküsüdür. Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad ormanlarında avlanırken atının ayağı sürçer. Açılan çukurdan su fışkırır.
↪ Alibey Baraj Gölü, projesiyle burada biriken bir göl suyu oluşturulmuştur. Günümüzde bu su, Mağlova Su Kemeri'nin dörtte birini kapatıyor.
🔸 Bu, Bizans döneminden kalma eski bir su yoludur. Sultanın atı, buradaki bir
su künkünü kırmıştır. Kanuni o sırada susuzluk çekmekte olan kente su getirtebilmek için Mimar Sinan'ı görevlendirir. Sinan da bu vadiye ünlü Moğlova Kemeri'ni yapar. Kemer ile kente ulaşan su, çeşmelerden gürül gürül akmaya başlar.
İstanbul'da Suların Gizlediği, Kemerlerin Süleymaniyesi "Mağlova Su Kemeri"
Ayasofya Camii
Prof. Dr. Süheyl Ünver'in aktardığı bir söylence şudur:
🔸
" Hızır bir gün Ayasofya'nın bir türlü tutturulamayan daima yıkılan büyük kubbesine çare bulduğunu, derviş kılığına girerek rahiplere söyler: "Ahir zaman peygamberinin tükürüğü olmadıkça bu kubbe tutmaz. Eğer onu zemzem suyu ile karıştırıp kubbenin hamuruna katarsanız kubbe sabitleşir, yıkılmaz."
Seyyahların dilinden Ayasofya
İstanbul'un tarihi yapılarıyla ilgili söylenceler
🔸 "
Bunun üzerine rahipler Mekke'ye giderler. Peygamber Efendimiz'in (SAV) amcası Ebu Talip'in aracılığı ile Peygamberimizle (SAV) görüşüp isteklerini söylerler. Bir hokka içine tükürüğünü alırlar. 70 deveye Mekke toprağı, 70 deveye de zemzem suyu yükleyip getirirler. Ayasofya'nın içinde Terleyen Direk'in dibinde Mekke toprağı ile zemzemi harç ederler, tükürüğü de bu harca katarak kubbeyi tuttururlar."
Edebiyatçıların kaleminden Ayasofya