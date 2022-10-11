İstanbul'un tarihi yapılarıyla ilgili rivayetler

Mağlova Kemeri

🔸 İlginç rivayetlerden biri de günümüzde bir bölümü Alibey Barajı'nın suları altında kalan Mimar Sinan yapısı Mağlova Kemeri'nin öyküsüdür. Kanuni Sultan Süleyman, Belgrad ormanlarında avlanırken atının ayağı sürçer. Açılan çukurdan su fışkırır.

↪ Alibey Baraj Gölü, projesiyle burada biriken bir göl suyu oluşturulmuştur. Günümüzde bu su, Mağlova Su Kemeri'nin dörtte birini kapatıyor.

🔸 Bu, Bizans döneminden kalma eski bir su yoludur. Sultanın atı, buradaki bir su künkünü kırmıştır. Kanuni o sırada susuzluk çekmekte olan kente su getirtebilmek için Mimar Sinan'ı görevlendirir. Sinan da bu vadiye ünlü Moğlova Kemeri'ni yapar. Kemer ile kente ulaşan su, çeşmelerden gürül gürül akmaya başlar.

İstanbul'da Suların Gizlediği, Kemerlerin Süleymaniyesi "Mağlova Su Kemeri"