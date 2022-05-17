Osmanlı paşalarının İstanbul’da yaptırdığı camiler

💠 Sokullu Şehit Mehmet Paşa Camii, II. Selim'in kızı ve Sadrazam Şehit Mehmet Paşa'nın hanımı olan Esmahan Sultan tarafından yaptırılmış güzide bir camidir.

💠 Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden biri olan Sokullu Camii, dış avlusu olmayan bir camidir. Cami avlusunun üç tarafı revaklar ve bunların etrafında yer alan üzerleri kubbeli 16 medrese odası ile çevrilidir.

💠 Caminin kitabesinde şu satırlar yer alır:

"Hem nam-ı Fahr-i âlem yani Vezir-i Azam

Kim baht-ı lâyezali ikbâl-i sermedidir.

Küffar-ı hâk-isarın yıkıp kenisesini

Bir mâbed eyledi kim şehrin seramedidir.

Beyt-ül-ibade oldu o dar-ı küfr ü zulmet

Hakka bu mucizat-ı kübrayı Ahmedîdir,

Tarih fikr ederken bu fethe tarih-i gayb

Didi bu cami din-i Feth-i Muhammedîdir.

Fi tîs'a ve seb'jneve tis'a mie."