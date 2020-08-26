Mimar Sinan'ın küçük şaheserlerinden Hadım İbrahim Paşa Camii
Hadım İbrahim Paşa Camii, Kanuni'nin vezirlerinden İbrahim Paşa'nın Mimar Sinan'a yaptırdığı küçük ama görkemli eserler arasında yer aldı. İznik'ten gelen nadir çini bezemeleri ve kalem işleriyle süslenen cami; sade ve zarif çizgileriyle asırlara meydan okudu. Peki, caminin kitabesindeki şiir dönemin hangi ünlü şairine aitti? Caminin yanında bulunan İbrahim Paşa'nın mezar taşındaki armut ve meyve tası desenleri neyi simgeliyordu?
Giriş Tarihi: 26.08.2020
10:50
📌İstanbul'un tarihine dair pek çok ayrıntıyı barındıran Silivrikapı, koca Sinan'ın bir eserine de ev sahipliği yapıyordu:
Hadım İbrahim Paşa Camii... Sade mimarisiyle dikkat çeken bu cami, Mimar Sinan'ın küçük şaheserleri arasındaydı.
İstanbul'daki Mimar Sinan camileri
📌Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu beylerbeyi ve kubbe veziri olan
"Hadım" veya "Tavâşî" lakabı ile meşhur İbrâhim Paşa, kendi adını ölümsüzlüğe taşıyacak bir külliye inşa ettirmek istedi. Paşa, şanına yaraşacak bir külliyeyi inşa edecek kişinin Sinan'ın ta kendisi olduğunun bilincindeydi. Bu düşüncelerle 1551 yılında Silivrikapı'da Mimar Sinan'a bir külliye inşa ettirdi.
📌Silivrikapı semtinde yer alan külliye
cami, açık türbe, hamam, mektep ve çeşmeden oluşuyordu. Ancak bu yapılardan hamam ve mektep yıkılmış günümüze ulaşamamıştı. Külliyenin içinde günümüze ulaşan en önemli eser ise elbette Hadım İbrahim Paşa Camii'ydi.
📌Kanuni vezirleri arasında ahlakı ve saygınlığıyla öne çıkan İbrahim Paşa'nın yaptırdığı bu cami
12 metre çapındaki kubbesiyle mütevazi bir yapı olma özelliğini taşıyor.
📌Küçük bir yapı olmasına rağmen Mimar Sinan'ın eşsiz dehası, İznik'in göz alıcı
çini bezemeleri ve kalem işleriyle İstanbul'un en dikkat çekici camileri arasında olmayı başardı.
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CAMİİ’NİN EN DİKKATE ŞAYAN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?
📌Cami'nin mimari açıdan pek çok ayırt edici özelliği vardı. Türk dini mimarisinde
basit ve iddiasız bir tipin temsilcisi olmakla beraber sade ve zarif çizgileriyle görkemini koruyordu.
📌Sade mimari, caminin süslenmesinde de kendisini göstermişti.
Ölçülü ve zevkli bir süslemeye sahip olan bu cami, sedef kakmalı kapıları, Türk ağaç işçiliğinin en güzel örneklerini barındırdığı örnekleriyle dikkat çekiyordu.
📌Ayrıca Türk çini sanatının en parlak dönemine denk gelmesinden ötürü cami içerisinde
ender rastlanan çinilere rastlamak da mümkündü.
📌Mermerden işlenmiş olan müezzin mahfeliyle minber de taş oyma işçiliğinin güzel örnekleri de camiyi tezyin eden en önemli unsurlar arasındaydı.