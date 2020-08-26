Mimar Sinan'ın küçük şaheserlerinden Hadım İbrahim Paşa Camii

📌Kanûnî Sultan Süleyman devrinde Anadolu beylerbeyi ve kubbe veziri olan "Hadım" veya "Tavâşî" lakabı ile meşhur İbrâhim Paşa, kendi adını ölümsüzlüğe taşıyacak bir külliye inşa ettirmek istedi. Paşa, şanına yaraşacak bir külliyeyi inşa edecek kişinin Sinan'ın ta kendisi olduğunun bilincindeydi. Bu düşüncelerle 1551 yılında Silivrikapı'da Mimar Sinan'a bir külliye inşa ettirdi.

📌Silivrikapı semtinde yer alan külliye cami, açık türbe, hamam, mektep ve çeşmeden oluşuyordu. Ancak bu yapılardan hamam ve mektep yıkılmış günümüze ulaşamamıştı. Külliyenin içinde günümüze ulaşan en önemli eser ise elbette Hadım İbrahim Paşa Camii'ydi.