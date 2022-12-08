Küçültülmüş gerçekliğin sanatı: Diorama

🔹 Bazı sanatçılar diaroma sanatını, kurgulanan bir olayın veya hikâyenin üç boyutlu olarak canlandırma sanatı olarak tanımlar.

🔹 Diorama'yı dünya genelinde pek çok sanatçı icra etse de çok tanınan diaroma sanatçılarının başında Lori Nix ve Mohamed Hafız gelir.

El yazması kitaplara nakşedilen geleneksel sanatlar