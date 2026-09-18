Surların Gölgesinde Bir Medeniyet Mirası: Yedikule Bostanları

1 /10















◼ Osmanlı Devleti'nin şehir kurma felsefesi; insanı, mimariyi ve doğayı mükemmel bir denge içinde tutma üzerine kurulu. Bu dengenin en somut, en estetik ve işlevsel tezahürlerinden biri şüphesiz İstanbul'un sur dibi bostanları, bilhassa da Yedikule Bostanları'dır.

◼ Tarihi surların heybetli gölgesinde yüzyıllardır varlığını sürdüren bu yeşil bostanlar, Osmanlı kentsel tasarımında doğanın şehir yaşamından koparılmadığının, aksine onun ayrılmaz bir parçası kılındığının en açık kanıtıdır.

Alev Erkilet ile Sosyodefter | Kentleşme