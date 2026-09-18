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Surların Gölgesinde Bir Medeniyet Mirası: Yedikule Bostanları

Yayınlanma Tarihi: 18.09.2026 15:40
Esma Şekerci esma.sekerci@turkuvazyayin.com.tr

Osmanlı Devleti'nin insanı, mimariyi ve doğayı mükemmel bir denge içinde tutan şehir kurgusunun en somut tezahürlerinden biri olan İstanbul bostanları; Yedikule surlarından dere vadilerine uzanan stratejik konumuyla kentin taze gıda ihtiyacını karşılayan, yangın ve sel gibi felaketlere karşı ekolojik bir tampon görevi üstlenen, mülkiyet ve istihdam yapısıyla toplumsal hayatı besleyen ve tarihi surların heybetli gölgesinde doğayı şehir yaşamının ayrılmaz bir parçası kılan eşsiz bir kültür ve sürdürülebilirlik mirasıdır. İşte İstanbul bostanları ile ilgili detaylar...

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Surların Gölgesinde Bir Medeniyet Mirası: Yedikule Bostanları

Osmanlı Devleti'nin şehir kurma felsefesi; insanı, mimariyi ve doğayı mükemmel bir denge içinde tutma üzerine kurulu. Bu dengenin en somut, en estetik ve işlevsel tezahürlerinden biri şüphesiz İstanbul'un sur dibi bostanları, bilhassa da Yedikule Bostanları'dır.

Tarihi surların heybetli gölgesinde yüzyıllardır varlığını sürdüren bu yeşil bostanlar, Osmanlı kentsel tasarımında doğanın şehir yaşamından koparılmadığının, aksine onun ayrılmaz bir parçası kılındığının en açık kanıtıdır.

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Surların Gölgesinde Bir Medeniyet Mirası: Yedikule Bostanları

Dünyadaki pek çok tarihi metropol, surlarını sadece savunma amacıyla kullanıp çevresini atıl bırakırken; Osmanlı aklı, İstanbul surlarının hemen yanı başını verimli birer üretim alanına dönüştürmüştür.

Yedikule Bostanları, şehrin savunma mimarisi ile gündelik yaşamın gıda ihtiyacını tek bir coğrafi hatta buluşturan dahiyane bir şehircilik örneğidir. Surların görkemli taş dokusu ile bostanların canlı yeşili arasında kurulan bu görsel ve işlevsel bağ, İstanbul'a başka hiçbir dünya kentinde görülmeyen özgün bir karakter kazandırmıştır.

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Surların Gölgesinde Bir Medeniyet Mirası: Yedikule Bostanları

Bu bostanlar, şehrin su kaynakları ve arazi yapısıyla tam bir uyum içinde stratejik noktalar üzerine kurulmuştur. Bu üretim alanları; Yedikule, Belgratkapı ve Ayvansaray hattı boyunca sur diplerinde uzanan düzlüklerden başlayarak, alüvyonlu toprağıyla ünlü eski bir liman dolgusu olan Langa vadisine kadar geniş bir hatta yayılmıştır.

Şehrin diğer yakalarında ise Haliç'e inen Piyalepaşa ve Eyüp vadileri ile Boğaziçi ve Üsküdar'ın su yataklarına kurulan Kuzguncuk ve Çengelköy bostanları bu yeşil halkanın ana merkezlerini oluşturmuştur. Dere yataklarına ve verimli toprak birikintilerine yerleştirilen bu coğrafi ağ, taze ürünlerin mahallelere en kısa sürede ulaşmasını sağlayarak kentin gıda erişimini her daim canlı tutmuştur.

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Surların Gölgesinde Bir Medeniyet Mirası: Yedikule Bostanları

1733 yılına ait resmi kayıtlara bakıldığında, İstanbul'da toplam 167 bostan bulunduğu görülür. Bu bostanların neredeyse tamamı Müslümanların mülkiyetindedir; hatta mülk sahipleri çoğunlukla üst düzey devlet memurlarından, nadiren padişah kızlarından oluşmaktadır.

Bostanlar aynı zamanda bir istihdam kapısıydı, her bostanda yaklaşık üç dört kişi çalışmaktaydı. Bostanlar kiralanarak da işletilebiliyordu. Birden fazla kişinin bir bostanda ortak olduğu da görülüyordu.

İstanbul'un eski fotoğrafları

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Surların Gölgesinde Bir Medeniyet Mirası: Yedikule Bostanları

İstanbul bostanları, sadece ekonomik bir üretim alanı veya mülkiyet konusu olmanın ötesinde, şehrin sosyal dokusunu ve mahalle kültürünü besleyen canlı birer toplumsal mekandı. Dönemin gündelik yaşamında bostanlar; semt sakinlerinin taze sebze temin etmek için uğradığı, birbiriyle karşılaşıp haberleştiği, adeta mahalle içi sosyalleşmenin doğal bir uzantısı olarak işlev gören alanlardı.

Bunun yanı sıra, her semtin toprağına ve iklimine özgü yetiştirilen ürünler, İstanbul'un lezzet haritasını ve kent kimliğini şekillendiriyordu. Yedikule marulundan Langa hıyarından Çengelköy bademine kadar semtlerle özdeşleşen bu özel mahsuller, Osmanlı mutfak kültürünün zenginleşmesinde ve şehirde kendine has bir gastronomi geleneğinin oluşmasında belirleyici bir role sahipti.

İstanbul'un yer altı dünyası

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