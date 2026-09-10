Alev Erkilet ile Sosyodefter | Kentleşme

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◾"Nedir bu şehir diyeceksiniz. Gücün temerküzü. Bence gücün yoğunlaşması kentleşmenin en önemli göstergelerinden birisi. Biz bunu her ne kadar siyaset sosyolojisinin konusuymuş gibi düşünsek de aslında kent ve güç arasında çok net bi ilişki var. İkinci olarak kırsal işlerden uzaklaşma söz konusu. Bizim meslekler dediğimiz şey teşekkül ediyor. Kimisi zanaatkar oluyor, kimisi asker oluyor, kimisi müderris oluyor, kimisi atlara nal yapıyor. Dolayısıyla farklılaşma kavramı ortaya çıkıyor. Kırda herkes birbirine benzerken, herkes benzer işleri yerine getirirken şehirde artık Durkheim'in söylediği gibi birbirimize muhtaç hale geliyoruz. Yani ben artık ekmeği kendim yapmıyorum, fırından alıyorum; ama oradaki beyefendinin çocuğuna da ben sosyoloji öğretiyorum. Bu farklılaşma ve karşılıklı bağımlılık olgusu da şehri vasıflayan şeylerden biri."

Prof. Dr. Alev Erkilet

Şehir ve medeniyet