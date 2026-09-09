Fesin Tarihsel Yolculuğu

1 /10 Fesin tarihi ve özellikleri















◼ İslam coğrafyasından Avrupa'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada izler bırakan fes, adını günümüzde Fas sınırları içerisinde yer alan Fès (Fez) şehrinden alan bir başlık türüdür.

◼ Fesin genel fiziki yapısına bakıldığında, tepeye doğru hafifçe daralan silindirik bir form göze çarpar. Koyu kırmızının en belirgin tonlarında çuha kumaştan imal edilen bu başlığın üst kısmından aşağıya doğru zarifçe sarkan bir ipek püskül yer alır. Görünüşte oldukça sade ve zarif bir yapıya sahiptir.

Çuha kumaş nedir?

Çuha kumaş, merinos yünü veya kaliteli pamuk ipliklerinin dokunmasının ardından keçeleştirilerek elde edilen pürüzsüz, sıkı ve yüksek dayanıklılığa sahip özel bir kumaş türüdür.

Fes Osmanlı'ya nereden geldi?