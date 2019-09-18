Fes Osmanlı'ya nereden geldi?

🔘 Fesin de şekli, rengi, püskülü ve giyiş tarzına göre çeşitleri ve modası vardı. Sultan Mahmud uzun ve altı üstü aynı (Mahmudî), Sultan Aziz, kısa (Azizî); Sultan Hamid ise üste doğru incelen uzun (Hamidî) fesi tercih etmişti.

🔘 Kaşın üzerine yıkılan da, arkaya devrilen de vardı. En makbulü, ne öne, ne arkaya, bariz bir şekilde yana kulak üzerine eğdirilen festi.

🔘 Üstü genişse tabla fes ve zuhaf; yukarı doğru daralan uzun feslere Arabî veya sıfır numara denirdi. Bazı gençler, fesin bir yanına hafifçe bastırıp çukur açardı. Bu fese 'yar tekmesi' veya 'kuş yuvası' denirdi.

🔘 Kocaman ve kulaklara kadar inene 'Ayıp Kapayan' veya 'Kel Örten', ıslanıp büzülmüşse 'Limon Kabuğu', sıfır numara kalıba vurulmuşsa 'Saksı Dibi' gibi ve Yandım Allah, Horoz İbiği adıyla da bilinen çok fazla fes türü vardı.