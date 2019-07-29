Avrupalılar, Osmanlı topraklarında nasıl sanayi casusluğu yaptı?
Avrupalılar, Osmanlı topraklarında nasıl sanayi casusluğu yaptı?
Osmanlı, askeri alanda olduğu kadar imalat sektöründe de söz sahibiydi. İmparatorlukta üretilen ürünler Çin'den İsveç'e kadar dünyanın her tarafında aranırdı. Bundan dolayı İngiltere, Osmanlı topraklarına sanayi casusu gönderdi. İşte Osmanlı'da ticaret hakkında bilinmesi gerekenler...
Giriş Tarihi: 29.07.2019
17:19
Güncelleme Tarihi: 29.07.2021
09:22
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İNGİLİZ ELÇİYE VERİLEN CASUSLUK GÖREVİ
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Avrupalılar, Osmanlı topraklarında nasıl sanayi casusluğu yaptı?