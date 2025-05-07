Türk dünyasının mirası: Altın Elbiseli Adam

5 /10 ALTIN ELBİSEDEKİ MOTİFLER













◾ Altın Elbiseli Adam'ın bulunduğu mezarın içindeki eşyalardan ötürü, bu kurganın "yönetici sınıfından bir Türk'e" ait olduğu düşünülüyor. Zırhın tamamen altından olması dışında daha dikkat çekici detaylar da mevcut.

◾ Öncelikle konik formundaki başlıkta, dağ keçisi, koç, geyik ve grifon at kabartmaları fark ediliyor. At figürü, diğer hayvanlara göre daha büyük işlenmiş. Bunun nedeni elbette, Türklerin hayatında atın öneminden kaynaklıdır.

Kurgan ne demek?

Eski Türkçe de kurgan, mezar anlamına geliyor.