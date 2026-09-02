Kudüs’e Neden Gitmeliyiz?

2 /15 Türklerin Kudüs'e akını işgalcileri korkutuyor















◼ Hâlbuki Kudüs'e gidince çok şey değişecek. Bir Türk, bir Müslüman olarak o kapılarda dimdik durup, izzetle "Biz buradayız, vazgeçmiyoruz!" demeniz, onların karanlık emellerine vurulmuş en büyük darbedir. Çünkü o kapılarda beklerken şu korkuyu yaşıyorlar: "Bu Türkler bitmiyor, sürekli geliyorlar; bir kapıdan çevirsek, diğerinden mutlaka giriyorlar!" İşte onlara bu korkuyu iliklerine kadar yaşatmak, bizim Kudüs'e ardı ardına, durmaksızın seferler düzenlememizle mümkün olacak.

◼ Aksi takdirde, nasıl ki zamanında Kıble Mescidi (21 Ağustos 1969) yangınının ardından İslam âleminden beklenen gür ses çıkmadığında, "Bu Müslümanlar bitmiş, artık istediğimizi yapabiliriz" cüretini gösterdilerse; biz Kudüs'e adım atmadıkça, o mübarek sokaklarda zalimlerin yüzüne korkusuzca bakarak yürümedikçe aynı cümleleri kurmaya devam edecekler.

◼ Kıble Mescidi Avustralyalı fanatik Hristiyan Denis Michael Rohan tarafından kundaklanarak ateşe verildiğinde Selahaddin Eyyubi'nin fethin nişanesi olarak yerleştirdiği 8 yüz yıllık tarihi ahşap minber tamamen yandı. Kıble Mescidi'nin güneydoğu kısımları, çatısı, ahşap süslemeler ve tarihi mihrap büyük zarar gördü. Olayın ardından dönemin İsrail Başbakanı Golda Meir'in, "O gece sabaha kadar korkudan uyuyamadım. Zannediyordum ki Müslümanlar dört bir yandan İsrail'e girecekler. Fakat sabah oldu ve hiçbir şey olmadı. İşte o zaman anladım ki biz dilediğimizi yapabiliriz, çünkü Müslüman ümmeti uyuyan bir ümmettir" dediği rivayet edilir.