Türkiye'nin en eski ahşap camisi: Göğceli Camii

1 /10 Selçuklulardan miras: Göğceli Camii















🔴 Samsun'un Çarşamba ilçesinde yer alan Göğceli ya da Gökçeli Camii, Göğceli Mezarlığı içerisinde yer alır. 1206 yılında Anadolu Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan cami, tamamen ahşap malzemeden yığma tekniği ile inşa edilmiştir.

📌I. Gıyaseddin Keyhüsrev kimdir?

Türkiye Selçuklu Sultanı olan Keyhüsrev, iki farklı dönemde tahta çıkar. 1192'de çıktığı Anadolu Selçuklu tahtını dört yıl sonra II. Süleyman Şah'a terk etmek zorunda kalıp, Süleyman Şah'ın vefatının ardından geri dönüp tekrar tahtı ele geçirir. Hükümdarlığı sırasında Antalya'yı fethederek Anadolu'yu uluslararası ticaret yollarının merkezi haline getirir. Kayseri'de kız kardeşi adına yaptırdığı Gevher Nesibe Dârüşşifâsı ve Tıp Medresesi İslami dönemde Anadolu'da inşa edilen en eski hastane ve dünyanın ilk tıp fakültelerindendir.

📌Yığma tekniği nedir?

Herhangi bir iskeletsel sisteme sahip olmayan, duvarlarının taşıyıcı nitelikte olduğu, tuğla,taş vb. elemanların üst üste konularak ve harçla bağlanarak, elemanların düşey yükleri birbirine aktarmasına esasına dayalı çalışan yapısal sistemlere denir.