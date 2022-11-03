Selçuklu döneminin eşsiz eseri: Afyon Ulu Cami

🔸 Ulu Camii, 1272- 1277 yılları arasında Selçuklu Veziri Fahreddin Sahipata'nın oğlu Afyon Sancak Beyi Nasuriddin Hasan tarafından yaptırılır. 7 asırdır varlığını muhafaza eden caminin adı 16. yüzyılda yazılan tarihi kayıtlarda "Câmi-i Kebîr" ya da "Hocabey Camii" olarak geçer.

🔸 40 adet ahşap direk üzerine yapılan Ulu Camii, "Kırk Direkli Camii" olarak da bilinir. Halk arasında ise 'Çivisiz Cami' olarak anılan mabed ahşap mimarisi, sırlı tuğlalı, baklava dilimli minaresiyle Anadolu Selçuk döneminin eşsiz örneklerinden biridir.

Tarihin eşsiz güzelliklerini barındıran ahşap camiler