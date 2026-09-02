Kırk sayısının kültürümüzdeki yeri
40 sayısı; sadece bir rakam değil, ruhun ve zihnin kemale erdiği ilahi bir eşiktir. Gökyüzünün gizemli döngülerinden peygamberliğin ağır sorumluluğuna, kadim destanlardan gönül dünyamızı arındıran tasavvufi çilelere kadar insanlığın ortak hafızası hep bu rakamda buluşur. Peki, farklı medeniyetleri ve inançları aynı potada eriten 40 sayısının ardındaki bu derin hikmet nedir? İşte 40 sayısı ile ilgili detaylar...
📌Tarihin ilk dönemlerinden bu yana insanoğlu bazı sayıları sıradan birer matematiksel sembol olarak görmemiş, onlara kutsal ve özel anlamlar yüklemiştir.
📌İnançlar, efsaneler ve günlük yaşamda yer edinen bu gelenek içinde kırk sayısı en çok öne çıkan simgelerden biridir. Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Asya'dan Amerika'ya kadar pek çok farklı medeniyette bu sayının izlerini sürmek mümkündür.
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📌Kırk sayısının köklü geçmişi ilk olarak Eski Babil'deki gök gözlemlerine dayanır. Ülker yıldız kümesinin kırk gün boyunca gözden kaybolup ardından yeniden belirmesi, o dönemde büyük yeni yıl kutlamalarına vesile olmuş ve sayıya kutsal bir nitelik kazandırmıştır.
📌Gök olaylarının yanı sıra mimari ve kadim inanışlarda da kırkın izleri belirgindir. Ayrıca eski ahit metinlerinde ve antik anlatılarda insan ömrünün ideal süresi kırkın katlarıyla ifade edilmiş, güçlü hükümdarların tahtta kalma süreleri genellikle kırkar yıllık dönemlerle simgelenmiştir.
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📌İbrahimi dinler silsilesinde kırk sayısı dönüm noktalarını ve büyük sınavları temsil eder. Hristiyanlık geleneğinde büyük tufanın kırk gün sürmesi, İsrail halkının çölde kırk yıl boyunca yol alması ve Hz. Musa'nın Tur Dağı'nda kırk gün kalması bu inancın temel taşlarındandır.
📌Benzer şekilde Hz. İsa'nın çölde yaşadığı kırk günlük imtihan ve Paskalya öncesindeki perhiz süresi de sayının manevi derinliğini pekiştirmiştir.
📌Hz. Muhammed'e peygamberlik görevinin kırk yaşında gelmesi ve ilk Müslümanların sayısının kırka ulaşmasıyla İslam'ın açıkça yayılmaya başlaması da bu sayının önemini gösterir. Müslümanların günlük ibadet ve sosyal hayatında da kırk rakamı sıkça karşımıza çıkar.
📌Örneğin; İslam hukukunda zekat oranının malın kırkta biri olarak belirlenmesi bu durumun en somut örneklerindendir. Ayrıca Hadis literatüründe "kırk hadis" derleme geleneği doğmuş; pek çok İslam alimi toplumun faydalanması ve manevi mükafat kazanmak amacıyla kırkar hadisten oluşan özel eserler kaleme almıştır.
📌Kur'an-ı Kerim'de kırk kelimesi farklı olaylar vesilesiyle 4 kez geçer. Bunların başında Hz. Musa kıssası yer alır. Hz. Musa, Kızıldeniz geçişinin ardından kavmini Sina'da bırakarak ilahi vahyi almak ve Tevrat levhalarını teslim almak üzere Tur dağında kırk gece kalmış; ancak bu ayrılık sürecinde kavminin altın buzağıya tapması üzerine tövbe ve arınma süreçleri yaşanmıştır.
📌Devamında ise kutsal topraklara (arz-ı mev'ud) girmeyi reddedip peygamberlerine itaatsizlik eden İsrailoğulları ceza olarak bu topraklardan mahrum bırakılmış ve kırk yıl boyunca çölde dolaşmaya mahkum edilmiş, Hz. Musa ve Hz. Harun da bu kırk yıllık çöl hayatının sonlarına doğru vefat etmişlerdir.
"Musa'ya kırk gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz, haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz."
Bakara Suresi, 51. ayet
Allah buyurdu ki: "Öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan (kutsal topraklar) kırk yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme!"
Maide Suresi, 26. ayet
"Musa ile otuz gece (için) sözleştik ve buna on gece daha ekledik; böylece rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki: "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme."
Araf Suresi, 142. ayet