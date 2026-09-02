Kırk sayısının kültürümüzdeki yeri

5 /14 Hz. Musa'nın Tur Dağı'ndaki Kırk Gecesi















📌Kur'an-ı Kerim'de kırk kelimesi farklı olaylar vesilesiyle 4 kez geçer. Bunların başında Hz. Musa kıssası yer alır. Hz. Musa, Kızıldeniz geçişinin ardından kavmini Sina'da bırakarak ilahi vahyi almak ve Tevrat levhalarını teslim almak üzere Tur dağında kırk gece kalmış; ancak bu ayrılık sürecinde kavminin altın buzağıya tapması üzerine tövbe ve arınma süreçleri yaşanmıştır.

📌Devamında ise kutsal topraklara (arz-ı mev'ud) girmeyi reddedip peygamberlerine itaatsizlik eden İsrailoğulları ceza olarak bu topraklardan mahrum bırakılmış ve kırk yıl boyunca çölde dolaşmaya mahkum edilmiş, Hz. Musa ve Hz. Harun da bu kırk yıllık çöl hayatının sonlarına doğru vefat etmişlerdir.

"Musa'ya kırk gece için söz vermiştik. Musa gittikten sonra siz, haksızlık ederek buzağıyı (tanrı) edindiniz."

Bakara Suresi, 51. ayet

Allah buyurdu ki: "Öyleyse onlar yeryüzünde şaşkın şaşkın dolaşmak üzere oradan (kutsal topraklar) kırk yıl mahrum bırakılmışlardır. Artık sen yoldan çıkmış toplum için üzülme!"

Maide Suresi, 26. ayet

"Musa ile otuz gece (için) sözleştik ve buna on gece daha ekledik; böylece rabbinin tayin ettiği vakit kırk geceyi buldu. Musa kardeşi Harun'a dedi ki: "Kavmimin içinde benim yerime geç, onları ıslah et, bozguncuların yolunu izleme."

Araf Suresi, 142. ayet

İsrailoğulları'nın buzağı putuna tapınmaya kalkışmaları