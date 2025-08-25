İslam medeniyetinin yedi şehri

1 /10













Bu (Kur'an), Ümmülkurâ (Mekke) ve çevresindekileri uyarman için sana indirdiğimiz, kendisinden öncekileri doğrulayıcı mübarek bir kitaptır. Âhirete inananlar buna da inanırlar ve onlar namazlarını kılmaya hakkıyla devam ederler.

En'âm Suresi 92. Ayet

◾ Kur'an-ı Kerim'de "şehirlerin anası" olarak anılan Mekke, Kuran-ı Kerim'in ilk ayetlerinin inmeye başladığı en mukaddes şehir olarak bilindi.

MEKKE'NİN FETHİ BİZE NELER ANLATIR?