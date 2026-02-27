Öyle bir zaman gelecek ki: Resulullah'ın (SAV) gelecekten verdiği haberler

3 /12













Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:

"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, faiz yemeyen hiçbir kimse kalmayacaktır. Kişi, faiz yemese bile, kendisine onun buharından bulaşacaktır."

Ebû Dâvûd, Büyû' 3

YOL GÖSTERİCİ 50 HADİS