Öyle bir zaman gelecek ki: Resulullah'ın (SAV) gelecekten verdiği haberler
Yayınlanma Tarihi: 27.02.2026 10:22 Güncelleme Tarihi: 27.02.2026 10:25
Allah Resulü Hz. Muhammed (SAV) hadis-i şerifleri ile müminlere yol gösterdiği gibi bazı hususlarda da bilgiler vermişti. Gelecekten haberler de bu hususlardan biri idi. Öyle bir zaman gelecek ki kalıbı ile başlayan hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem (SAV), Sahabe-i Kiram ile geleceğe dair önemli hususları paylaşmıştı. Sizler için Hz. Peygamber'in (SAV) gelecekten haber verdiği hadisleri araştırdık.
1/12
💠
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Öyle bir zaman gelecek ki, kişi helâlden mi haramdan mı kazandığına aldırmayacak!"
Buharî, Büyû; 7
2/12
💠
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki ayakta bir saat bekleyecekler de kendilerine namaz kıldıracak bir imam bulamayacaklardır."
İbn Mâce, İkâmetu's-salavât 47
3/12
💠
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, faiz yemeyen hiçbir kimse kalmayacaktır. Kişi, faiz yemese bile, kendisine onun buharından bulaşacaktır."
Ebû Dâvûd, Büyû' 3
4/12
💠
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Şiddetli bir şekilde yaklaşan fitne sebebiyle vay insanların hâline! Kişi mü'min olarak sabahlar da akşam kâfir oluverir. Birtakım insanlar dinlerini küçücük bir dünya menfaati karşılığında değiştiriverirler. İşte öyle zamanda dinine sıkıca sarılan kişi, elinde kor ateşi tutan kimse gibidir."
Müslim, İman, 186; Tirmizi, Fiten, 30/2196
5/12
💠
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Muhakkak ki insanlar üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o vakit kişi altından sadaka ile (çarşı Pazar) dolaşır da bunu kendisinden sadaka olarak kabul edecek tek muhtaç kişi bulamaz…"
Buhari, Zekât 9; MüsIim, Zekât 59