Rumeli Kavağı Kalesi'nin Hikayesi
İstanbul Boğazı'nı Karadeniz ile birleştiren Rumeli Kavağı Kalesi, 12. yüzyılda Bizans tarafından inşa edilir. Bulunduğu konum ve iklim şartları nedeniyle yıllar içinde hasar gören yapı, her dönem çeşitli yenileme çalışmaları geçirir. Osmanlı döneminde de onarımı yapılan kale, tarih sahnesinin önemli noktalarından, tanıklarından biridir. Sizin için asırlara meydan okuyan Rumeli Kavağı Kalesi'nin hikayesini araştırdık.
Giriş Tarihi: 20.06.2023
14:48
Güncelleme Tarihi: 20.06.2023
15:39
🔸 Sarıyer Rumeli Feneri Köyü'nün üst kısmında bulunan
Rumeli Kavağı Kalesi, coğrafi olarak Garipçe-Rumeli Feneri yolunun alt tarafında bulunur.
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İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e uzanan en uç noktasında yer alan kale, 12. yüzyılda Bizans İmparatoru I. Manuel Kommenos tarafından gümrük noktalarını kontrol altına almak amacıyla inşa edilir.
I. Manuel Kommenos kimdir?
1118 - 1180 tarihleri arasında yaşayan I. Manuel, 1143 -1180 yılları arasında Bizan İmparatoru olmuştur.
SELİMİYE'DEKİ TERS LALE MOTİFİNİN ÖYKÜSÜ
🔸 Yapımından yüz yıl sonra ise boğazın karşı tarafına
Anadolu Kavağı yapılır. Bu iki kalenin karşılıklı olarak inşa edilmesindeki amaç, aralarına bir zincir çekilerek İstanbul'a girecek ticaret gemilerinden gümrük parası almaktır.
🔸 İki asır boyunca İstanbul'u akınlardan ve deniz üzerinden gelecek her türlü tehlikeden koruyan kale, misyonunu fazlasıyla yerine getirir.
🔸 12. yüzyılda inşa edilen kale, 14. yüzyılda
Cenevizlilerin eline geçer. Tarihler 1452 yılını gösterdiğinde ise, Fatih Sultan Mehmet döneminde Osmanlı hakimiyetine girer.
Cenevizliler kimdir?
1005 - 1797 yılları arasında varlığını koruyan İtalyan şehir devleti. Denizcilik üzerine yoğunlaşan Cenevizliler, Akdeniz üzerinde farklı noktalarda hüküm sürmüşlerdir.
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İstanbul'un fethi sırasında önemli noktalardan biri olan yapı, Osmanlı'nın eline geçtikten sonra küçük bir onarım çalışmasına uğrar. O dönemde kale, "Ceneviz Kalesi" ve "Eski Kale" isimleriyle anılır.
Fatih Sultan Mehmet'in eşsiz naatı
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1624 yılında kalenin duvarlarında çeşitli yıkımlar meydana gelir. O dönemde tahtta olan Sultan IV. Murad'ın fermanıyla yapının onarım çalışması gerçekleştirilir.
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Bu dönemde genişletilen kalenin içine askerler için kışla yapıldığı gibi ambarlar ve cami de inşa edildi. 100 top ile güçlendirilen kale içinde 300 asker barınıyordu.