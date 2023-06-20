Rumeli Kavağı Kalesi'nin Hikayesi

🔸 Yapımından yüz yıl sonra ise boğazın karşı tarafına Anadolu Kavağı yapılır. Bu iki kalenin karşılıklı olarak inşa edilmesindeki amaç, aralarına bir zincir çekilerek İstanbul'a girecek ticaret gemilerinden gümrük parası almaktır.

🔸 İki asır boyunca İstanbul'u akınlardan ve deniz üzerinden gelecek her türlü tehlikeden koruyan kale, misyonunu fazlasıyla yerine getirir.