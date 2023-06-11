Fatih Sultan Mehmet'in eşsiz naatı

ÖNCÜ BİR SULTAN

◾ Osmanlı zihin dünyasının tebarüz eden ismi olan Fatih Sultan Mehmet Han, siyaset alanında olduğu kadar kültür, edebiyat ve ilim vadilerinde de öne çıkan bir şahsiyettir.

◾ İslami ve fenni ilim dallarında ciddi bir eğitim ve müktesebata sahip olan II. Mehmet aynı zamanda şiir vadisinde öncü bir atlıdır. Müstakil bir divana sahip olan padişah, samimi ve benzersiz bir üslupla şiirler kaleme alır.

FATİH SULTAN MEHMET KİMLERDEN ETKİLENDİ?