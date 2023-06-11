Fatih Sultan Mehmet'in eşsiz naatı
Dünya tarihinin en vasıflı yöneticilerinden olan aynı zamanda devlet yönetiminde olduğu kadar şiir dünyasında da müstesna bir noktada duran Fatih Sultan Mehmet, samimi duygular ve benzersiz bir üslupla yazdığı şiirlerinde milleti ve hanedanı için bir medeniyet ufku çizer. Sultan II. Mehmet, her şair gibi Peygamber Efendimize (SAV) karşı duyduğu derin hürmet ve tazimi naat yazarak gösterir.
Giriş Tarihi: 11.06.2023
16:34
Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
17:09
BİR BAHAR ESİNTİSİ
◾ Dünya tarihinin en parlak sayfalarından birisi de
Osmanlı Devleti'ne aittir. Osmanlılar asırlar boyunca var oldukları topraklara adalet ve hoşgörü getirmiştir.
◾ Adeta bir
bahar esintisi, bir sabah yeli gibi cihanı mimari, kültür, sanat ve ilim yönünden nakış nakış işlediler. Devlet-i Aliyye'nin en dikkat ettiği hususlardan birisi de şehzadelerin aldığı eğitim ve onların içindeki yüksek sanatkar ruhdur.
FATİH SULTAN MEHMET HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN 15 ŞEY
ÖNCÜ BİR SULTAN
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Osmanlı zihin dünyasının tebarüz eden ismi olan Fatih Sultan Mehmet Han, siyaset alanında olduğu kadar kültür, edebiyat ve ilim vadilerinde de öne çıkan bir şahsiyettir.
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İslami ve fenni ilim dallarında ciddi bir eğitim ve müktesebata sahip olan II. Mehmet aynı zamanda şiir vadisinde öncü bir atlıdır. Müstakil bir divana sahip olan padişah, samimi ve benzersiz bir üslupla şiirler kaleme alır.
FATİH SULTAN MEHMET KİMLERDEN ETKİLENDİ?
FATİH'İN ŞİİR DİLİ
◾ Aldığı ileri düzeyde
eğitimler ve ilgilendiği entelektüel meseleler göz önüne alındığında Fatih Sultan Mehmet'in şiir dili ve poetikası çağının ötesindedir.
Poetika nedir?
Şiir teorisi anlamına gelir.
◾ Şiirlerinde
samimi bir dil kullanan Sultan II. Mehmet, dönemin şairlerini de yakinen takip ederek Osmanlı Devleti'nde entelektüel meclisler oluşmasına ön ayak olur.
FATİH SULTAN MEHMET'İN 20 UNUTULMAZ SÖZÜ
SEVGİLİLER SEVGİLİSİ'NE BİR MEKTUP
◾ Nihayetinde Sultan
Fatih de Resulullah'a (SAV) meftun bir şahsiyete sahiptir. Her Müslüman şair gibi o da Allah Resulü'nü (SAV) yüceltmek için şiirler kaleme alır.
◾ Sizler için
II. Mehmet'in Efendimiz Hz. Muhammed (SAV) için kaleme aldığı bir naat-ı şerifi günümüz Türkçesiyle beraber hazırladık.
ŞAİRLERİMİZDEN PEYGAMBERİMİZE: NAAT
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Yüzün mehîd ü ser-i zülfün şeb-i Esrâ
Avnî
Günümüz Türkçesiyle
Yüzün bayram gecesi ayı gibi parlak saçların isra gibi siyah