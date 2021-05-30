Fatih Sultan Mehmet hangi tarihi şahsiyetlerden etkilendi?

🔸 İç karışıklıkların yaşandığı bu ilk hükümdarlık döneminde Sultan II. Mehmet, yaşının küçüklüğü ve tecrübe eksikliği, paşalar arasındaki rekabet ve çekişme, Edirne'de korkuya kapılan halkın Anadolu'ya kaçması gibi konularla karşı karşıya kaldı.

🔸 Sultan II. Murad'ın yeniden tahta geçti ve II. Mehmet Manisa'ya gönderildi; ancak onun bu ilk hükümdarlık dönemi kişiliğinde büyük bir etki yaptı.

🔸 Yönetimde büyük söz sahibi olan Çandarlı Halil Paşa'nın iktidarını kırma, yeniçerileri hizaya getirme ve büyük bir gaza siyaseti ile İstanbul'u fethetme düşüncesi aklına o zaman yerleşti.

🔍 İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?