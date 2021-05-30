Fatih Sultan Mehmet hangi tarihi şahsiyetlerden etkilendi?
Cihan sultanı, çağ açıp çağ kapatan bir komutan, Peygamber müjdesine nail olan bir muzaffer ve devleti imparatorluğa dönüştüren bir hükümdar… Fatih Sultan Mehmet, tüm bu tanımların sahibi; onu başta askeri dehası olmak üzere birçok alanda gerçekleştirdiği yenilikler ve medeniyet inşası ile tanıyoruz. Peki, tarihin akışını değiştiren Fatih, nasıl bir kişiliğe sahipti ve karakterinin oluşmasında neler etkili oldu? Hangi tarihi şahsiyetleri örnek aldı? Bu kişilerin askeri, siyasi ve idari açıdan öne çıkan özellikleri nelerdi?
Giriş Tarihi: 30.05.2021
09:20
Güncelleme Tarihi: 30.05.2021
09:58
OSMANLI’NIN EN DİKKAT ÇEKİCİ HÜKÜMDARI
🔸 Fatih Sultan Mehmet, İstanbul'un fethi ile büyük bir başarıya imza atmasının yanında,
biri. şahsiyetiyle de Osmanlı Devleti'nin en dikkat çekici karakterlerinden
🔸 Henüz
gönderildi; aynı yıl ağabeyi Şehzade Alâeddin Ali Çelebi'nin vefatı üzerine tahtın tek varisi durumuna geldi. 11 yaşındayken Edirne'den Manisa'ya vali olarak
🔸 Bu durum, küçük yaşlardan itibaren onda bir sorumluluk bilinci geliştirmiş olmalı ki babası Sultan II. Murad'ın tahttan çekilmek istemesi,
bir durum oldu. onu hükümdarlığa da hazırlayan
İLK HÜKÜMDARLIK DÖNEMİ KİŞİLİĞİNİ ETKİLEDİ
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Sultan II. Mehmet, yaşının küçüklüğü ve tecrübe eksikliği, paşalar arasındaki rekabet ve çekişme, Edirne'de korkuya kapılan halkın Anadolu'ya kaçması gibi konularla karşı karşıya kaldı. İç karışıklıkların yaşandığı bu ilk hükümdarlık döneminde
🔸 Sultan II. Murad'ın yeniden tahta geçti ve II. Mehmet Manisa'ya gönderildi; ancak onun
yaptı. bu ilk hükümdarlık dönemi kişiliğinde büyük bir etki
🔸 Yönetimde büyük söz sahibi olan Çandarlı Halil Paşa'nın iktidarını kırma, yeniçerileri hizaya getirme ve
aklına o zaman yerleşti. büyük bir gaza siyaseti ile İstanbul'u fethetme düşüncesi
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İstanbul'un fethi Osmanlı'nın gelişmesini nasıl etkiledi?
İKİ HÜKÜMDARLIK ARASI OLGUNLAŞMA DÖNEMİ
🔸 Onun
zira Ege Denizi'ndeki hücumlar onun komutanlığında yapılıyor, kimi meydan savaşlarında yer alıyordu. daha önce padişah olması sebebiyle diğer şehzadelerden durumu farklıydı;
🔸 Babası II. Murad'ın yeniden başa geçtiği
geliştirdi. 5 yıl süresince II. Mehmet de kendini büyük ölçüde
🔸 Çok iyi bir eğitim almış;
iyi bir düzeye gelmiş; edebiyat, din felsefesi, coğrafya, tarih ve askeri konulara büyük ilgi gösterdi. dini ilimler, sosyal bilimler ve fen bilimlerde
🔸 Türkçe'nin yanında
olmak üzere üç dil bilirdi. Rumca ve Slavca
🔸 Fatih Sultan Mehmet, ikinci kez tahta geçtiğinde 19;
yaşındaydı. İstanbul'u fethettiğinde ise 21
BAŞARILI LİDERLERİN BİYOGRAFİLERİNİ OKUDU
🔸 Pek çok disiplinde eğitim almasına ve başarılı olmasına karşın okuduğu kitapların
dairdi. üçte biri tarih ve coğrafya
🔸 Nitekim Fatih Sultan Mehmet'in
izlerini görmek mümkün. kişiliğinde, hayallerinde ve hedeflerinde tarihi karakterlerin
🔸 Fatih Sultan Mehmet, hocalarının da yardımıyla
ve başarılarının sırlarının neler olduğunu öğrenmeye çalıştı. tarihte yaşayan başarılı liderlerin biyografilerini dikkatle araştırdı
🔸 Bu tarihi şahsiyetlerin başında ise
gelir. Büyük İskender, Hz. Davud, Hz. Süleyman, I. Alâeddin Keykubat
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ONU ÇOK ETKİLEYEN TARİHİ ŞAHSİYET
🔸 Prof. Dr. Halil İnalcık'ın naklettiği bilgiye göre,
'di. Fatih Sultan Mehmet'i en çok etkileyen tarihi şahsiyetlerden biri Büyük İskender
🔸 Fatih, her işte son derece
bir hükümdardı. atılgan, şan ve şeref kazanmak isteyen, zeki, sert mizaçlı, zevk ve sefaya sırtını çevirmiş
🔸 Biyografisini okuduğu
onu çok etkilemişti. Makedonya kralı Büyük İskender'in yaşamı