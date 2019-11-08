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Şairlerimizden Peygamberimize yazılan naat şiirleri

Kimi "Nefsini bildiğinden beri Şeyday-ı Muhammed" olarak tanımlanırdı, kimi ise en meşhur şiirinde Peygamberimize beslediği derin sevgiyi konu almıştı. "Konsun yine pervazlara güvercinler / "Hu hu"lara karışsın âminler / Mübarek akşamdır / Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!" dizeleriyle ve bugünün Mevlid Kandili olması vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'dan Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Sezai Karakoç'a, Yunus Emre'den Fuzuli'ye Peygamber Efendimize yazılan şiirleri derledik.

Giriş Tarihi: 08.11.2019 09:57 Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 10:20
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‘BİZ BU DÜNYADAN NEREYE GÖÇELİM, YA MUHAMMED?’
‘BİZ BU DÜNYADAN NEREYE GÖÇELİM, YA MUHAMMED?’

Biz bu dünyadan nereye

Göçelim, ya Muhammed?

Yeryüzünde, riya, inkâr, hıyanet

Altın devrini yaşıyor…

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Diller, sayfalar, satırlar

"Ebu Leheb öldü" diyorlar:

Ebu Leheb ölmedi, ya Muhammed;

Ebu Cehil, kıtalar dolaşıyor!

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Neler duydu şu dünyada

Mevlid'ine hayran kulaklarımız;

Ne adlar ezberledi, ey Nebi,

Adına alışkın dudaklarımız!

Artık, yolunu bilmiyor;

Artık, yolunu unuttu

Ayaklarımız!

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Gel, Ey Muhammed, bahardır.

Dudaklar ardında saklı

Âminlerimiz vardır!

Hacdan döner gibi gel;

Mirac'dan iner gibi gel;

Bekliyoruz yıllardır!

Arif Nihat Asya

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‘İSLAM'I BIRAKMA BÖYLE MAZLÛM’
‘İSLAM'I BIRAKMA BÖYLE MAZLÛM’

Yıllar geçiyor ki, yâ Muhammed,

Aylar bize hep muharrem oldu!

Akşam ne güneşli bir geceydi...

Eyvah, o da leyl-i mâtem oldu!

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