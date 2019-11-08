Şairlerimizden Peygamberimize yazılan naat şiirleri

Kimi "Nefsini bildiğinden beri Şeyday-ı Muhammed" olarak tanımlanırdı, kimi ise en meşhur şiirinde Peygamberimize beslediği derin sevgiyi konu almıştı. "Konsun yine pervazlara güvercinler / "Hu hu"lara karışsın âminler / Mübarek akşamdır / Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!" dizeleriyle ve bugünün Mevlid Kandili olması vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'dan Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Sezai Karakoç'a, Yunus Emre'den Fuzuli'ye Peygamber Efendimize yazılan şiirleri derledik.