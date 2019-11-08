Şairlerimizden Peygamberimize yazılan naat şiirleri
Şairlerimizden Peygamberimize yazılan naat şiirleri
Kimi "Nefsini bildiğinden beri Şeyday-ı Muhammed" olarak tanımlanırdı, kimi ise en meşhur şiirinde Peygamberimize beslediği derin sevgiyi konu almıştı. "Konsun yine pervazlara güvercinler / "Hu hu"lara karışsın âminler / Mübarek akşamdır / Gelin ey Fatiha'lar, Yasin'ler!" dizeleriyle ve bugünün Mevlid Kandili olması vesilesiyle Mehmet Akif Ersoy'dan Necip Fazıl'a, Arif Nihat Asya'dan Sezai Karakoç'a, Yunus Emre'den Fuzuli'ye Peygamber Efendimize yazılan şiirleri derledik.
Giriş Tarihi: 08.11.2019
09:57
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020
10:20