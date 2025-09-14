Bugün
Nebevi çağrılar: 40 Hadis-i Şerif

Yayınlanma Tarihi: 14.09.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 10:36

Hadis-i Şerifler ve Sünnet-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olması yönüyle Müslümanlar olarak eda ettiğimiz ibadetlerin, imani kavramların temelidir. İslam toplumlarını Kur'an-ı Kerim ile beraber şekillendiren hadisler, Müslümanların sürekli hatırladıkları, akıllarına ve gönüllerine nakşettikleri hakikatlerdir. Her biri bir nebevi çağrı olan hadis-i şeriflerden bir gelenek olduğu için kırk tanesini araştırdık.

1/40

🔳

Resulullah (SAV)

"Din nasihattır/samimiyettir" buyurdu.

"Kime Yâ Rasûlallah?" diye sorduk.

O da; "Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.

Müslim, İmân, 95.

2/40

🔳

Resulullah (SAV) buyurdu:

İslâm, güzel ahlâktır.

Kenzü'l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225.

3/40

🔳

Resulullah (SAV) buyurdu:

İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.

Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.

4/40

🔳

Resulullah (SAV) buyurdu:

Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.

Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6

5/40

🔳

Resulullah (SAV) buyurdu:

İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: "Utanmadıktan sonra dilediğini yap!" sözüdür.

Buhârî, Enbiyâ, 54; Ebu Dâvûd, Edeb, 6

