Nebevi çağrılar: 40 Hadis-i Şerif
Yayınlanma Tarihi: 14.09.2025 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 10:36
Hadis-i Şerifler ve Sünnet-i Şerif, Kur'an-ı Kerim'in açıklaması olması yönüyle Müslümanlar olarak eda ettiğimiz ibadetlerin, imani kavramların temelidir. İslam toplumlarını Kur'an-ı Kerim ile beraber şekillendiren hadisler, Müslümanların sürekli hatırladıkları, akıllarına ve gönüllerine nakşettikleri hakikatlerdir. Her biri bir nebevi çağrı olan hadis-i şeriflerden bir gelenek olduğu için kırk tanesini araştırdık.
1/40
Resulullah (SAV)
"Din nasihattır/samimiyettir" buyurdu.
"Kime Yâ Rasûlallah?" diye sorduk.
O da; "Allah'a, Kitabına, Peygamberine, Müslümanların yöneticilerine ve bütün müslümanlara" diye cevap verdi.
Müslim, İmân, 95.
2/40
Resulullah (SAV) buyurdu:
İslâm, güzel ahlâktır.
Kenzü'l-Ummâl, 3/17, Hadis No: 5225.
3/40
Resulullah (SAV) buyurdu:
İnsanlara merhamet etmeyene Allah merhamet etmez.
Müslim, Fedâil, 66; Tirmizî, Birr, 16.
4/40
Resulullah (SAV) buyurdu:
Kolaylaştırınız, güçleştirmeyiniz, müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz.
Buhârî, İlm, 12; Müslim, Cihâd, 6
5/40
Resulullah (SAV) buyurdu:
İnsanların Peygamberlerden öğrenegeldikleri sözlerden biri de: "Utanmadıktan sonra dilediğini yap!" sözüdür.
Buhârî, Enbiyâ, 54; Ebu Dâvûd, Edeb, 6