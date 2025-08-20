İslam alimlerinin hikmetli sözleri

Asırlar boyunca sohbet ve ilim halkalarında genişleyen İslam düşüncesi, arifler ve alimlerin gayretleri, mücahitlerin fedakarlıkları ile günümüze ulaştı. Ömürleri boyunca binlerce insanı yönlendiren alimler, kaleme aldıkları eserleri ile günümüze de etki etmekte. İslam alimlerinin hikmetli sözlerini araştırdık...
1/84
💠
Dünya şehvetlerle donatılmış, âfetlerle kuşatılmıştır. Dünya malının helalinin hesabı, haramının azabı vardır. Dünyaya yakınlık ve ilginiz ona göre olsun.
(İbn-i Semmak)
2/84
💠
Dünyayı arayıp ahireti bulanı hiç görmedik. Ama ahireti arayıp dünyayı bulanı gördük.
(Ebû Said Hasan Basrî)
3/84
💠
Dünyanın az şeyini istemek, ahiretin çok şeyini kaybetmek demektir.
(Ka'b el-Kurâzî)
4/84
💠
Dostlar arasında ülfet ve bağlılığın kalkması, dünya sevgisi sebebiyledir.
(Hamdun Kassar)
5/84
💠
Ahireti isteyen, dünyasına zarar verir; dünyasını isteyen ahiretine zarar verir. Sen ebedi olan için fani olana zarar ver.