Tövbe ve istiğfar duası

◾ Tövbenin Allah katında makbul olması için; içten gelerek, tam bir ihlâsla yapılması gerekir. Bu da kalp ile pişman olup bu pişmanlıktan dönmemek, dil ile istiğfar etmek, fiilen de günahı terk etmekle mümkün olur.

◾ Bunun yanında, kul ve kamu hakkı içeren konularda tövbenin kabul edilebilmesi için öncelikle hak sahiplerinin hakkını vermek ya da onlarla helâlleşmek gerekir. İşte böyle bir tevbe Kur'ân'da içtenlikle yapılan tevbe olarak ifade edilmiş ve şöyle buyrulmuştur:

"Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin..."

(Tahrîm, 66/8)