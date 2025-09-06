Tövbe ve istiğfar duası
Tövbe etme arzusu, genellikle kişinin hataları veya günahları nedeniyle vicdanında duyduğu rahatsızlıktan doğar. Bu içsel sorgulama ve utanç hissi, bireyi davranışlarını gözden geçirmeye ve bir değişim arayışına iten güçlü bir motivasyondur. Bu doğal süreç, tövbe eyleminin samimiyetini ve etkinliğini pekiştirir. Bu paragraf, "tövbe etme nedenleri" veya "günah sonrası vicdan azabı" gibi psikolojik ve dini temelli arama sorgularına cevap niteliğindedir. İşte, tövbe ve istiğfar duası...
◾ Günahlar, Allah'ın rızası ile kul arasında bir perdedir. Bu perdenin ortadan kalkması, kişinin yapacağı tövbeye bağlıdır.
Sevgili Peygamberimiz, kulların günah işleme ve tevbe etmeleriyle ilgili şöyle buyurmuştur.
"Her insan günah işleyebilir. Günah işleyenlerin en hayırlıları ise tövbe edenlerdir."
(İbn Mâce, Zühd, 30)
◾ Tövbe, bütün mü'minlere emir ve tavsiye edilen bir görevdir. Çünkü kullar, Allah'ın kendilerini mükellef kıldığı her hususu, ne kadar gayret etseler de gereği gibi yerine getiremeyip zaman zaman hata yapabilirler.
Bunun için yüce Rabbimiz:
"Ey mü'minler! Hepiniz Allah'a tövbe edin ki kurtuluşa eresiniz" (Nûr, 24/ 31) buyurmuştur.
◾ Tövbenin Allah katında makbul olması için; içten gelerek, tam bir ihlâsla yapılması gerekir. Bu da kalp ile pişman olup bu pişmanlıktan dönmemek, dil ile istiğfar etmek, fiilen de günahı terk etmekle mümkün olur.
◾ Bunun yanında, kul ve kamu hakkı içeren konularda tövbenin kabul edilebilmesi için öncelikle hak sahiplerinin hakkını vermek ya da onlarla helâlleşmek gerekir. İşte böyle bir tevbe Kur'ân'da içtenlikle yapılan tevbe olarak ifade edilmiş ve şöyle buyrulmuştur:
"Ey iman edenler! Allah'a içtenlikle tövbe edin..."
(Tahrîm, 66/8)
∗ Sahabeden İbn Ebi'l-Evfâ, Peygamberimizin şöyle dua ettiğini bildirmiştir:
Okunuşu:
"Allâhümme tahhirnî mine'z-zünûbi bi'sselci ve'l-beradi ve'l-mâi. Allâhümme tahhirnî mine'z-zünûbi kemâ yütahharu's-sevbü mine'd-denesi."
Anlamı:
"Allah'ım! Beni günahlarımdan kar, buz ve soğuk su ile temizle. Allah'ım! Beni günahlarımdan elbisenin kirlerden temizlendiği gibi temizle."
(İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 955)